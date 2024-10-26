Футболист сборной Эстонии забил гол в Нидерландах и был признан лучшим игроком матча

Рокко Роберт Шейн, начав матч в стартовом составе, забил на 58-й минуте, увеличив счёт до 3:0 в пользу „Дордрехта“.

21-летний Рокко Роберт Шейн также был признан лучшим игроком матча, внесшим ключевой вклад в победу „Дордрехта“.

Клуб „Дордрехт“ занимает шестое место в голландской первой лиге, имея 22 очка после 12 матчей. Лидирующая команда „Хелмонд Спорт“, которая провела на одну игру меньше, опережает „Дордрехт“ всего на два очка.

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