„Есть погибшие. У ребенка оторвана рука“. Российские войска атаковали Украину

Как сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, войска РФ нанесли удары сразу по нескольким районам. В результате был разрушен жилой двухэтажный дом и гараж, повреждены еще 13 многоквартирных и два частных дома, больница и 30 автомобилей, пишет Медуза.

Сообщается о четырех погибших, среди которых - ребенок. Из 19 пострадавших четверо — дети. Восемь человек госпитализированы.

Лысак сообщил, что российские войска также нанесли удары дронами и артиллерией по Никополю и Марганецкой общине, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура. Пострадавших нет.

Как сообщили в ГСЧС, в результате российских обстрелов Днепра спасены 2 человека, из них 1 ребенок. Продолжаются поисково-спасательные работы, дополнительно привлечена кинологическая служба „Антарес“, передает Униан.

Мэр города Борис Филатов, комментируя ракетную атаку на город, отметил, что удар был по обычному жилому дому на 8 квартир, рядом не было никаких военных целей. Рядом еще один такой же жилой дом разрушен.

„Есть погибшие. У ребенка оторвана рука... Они хотят нас уничтожить. Помните об этом каждый день“, - подчеркнул он.

В ночь на 26 октября военные РФ также атаковали Киев. Российский беспилотник врезался в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе украинской столицы. В здании начался пожар, были повреждены квартиры на 17-19 этажах. В результате погиб один человек — девочка 2009 года рождения. Еще пять человек получили ранения.

В Киевской области в ходе атаки беспилотников погибла женщина 1968 года рождения. Также ранен 13-летний подросток. В результате падения обломков сбитых дронов повреждены один многоквартирный и 15 частных домов, три магазина, три автомобиля, линия электропередач.

Два человека погибли в результате ночных обстрелов Херсонской области, один получил ранения, сообщила украинская Генпрокуратура.

Кроме того, российские военные обстреляли Херсон. По данным украинских властей, в в тяжелом состоянии в больницу доставлен мужчина.

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