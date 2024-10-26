Израиль нанес авиаудары по Ирану в ответ на ракетную атаку Тегерана в начале октября. Что известно

Информагентство AFP со ссылкой на государственное телевидение Ирана заявило, что работа двух аэропортов Тегерана продолжается в „нормальном режиме“. Однако через несколько часов после этого представитель организации гражданской авиации Ирана сообщил иранскому агентству Irna, что полеты по всем маршрутам отменены до дальнейшего уведомления.

Персидская служба Би-би-си со ссылкой на очевидцев в Тегеране сообщает , что в 2:13 по местному времени от 7 до 15 взрывов прогремели в окрестностях столицы Ирана — на юге в районе международного аэропорта Хомейни и в районе города Карадж, в 40 км к западу от Тегерана.

При этом представители иранской разведки заявили гостелеведению, что звуки громких взрывов „могли быть связаны с активацией системы противовоздушной обороны Ирана“, передает Reuters.

По данным 12-го канала израильского телевидения, главная цель ударов Израиля — центральные военные объекты иранской оборонной промышленности, в числе которых заводы по производству ракет, предприятия по разработке и производству беспилотников, а также базы запуска баллистических ракет.

Масштабы ответной атаки Израиля до конца пока ясны, но израильская общественная вещательная компания заявила, что десятки истребителей наносят удары по военным объектам Ирана, отмечает агентство Reuters. Несколько военных баз на западе и юго-западе Тегерана подверглись израильскому обстрелу, подтвердило иранское информационное агентство Fars.

Ответный действия израильских военных по Ирану ожидались после того, как Тегеран 1 октября нанес массированный удар по Израилю, выпустив около 200 баллистических ракет. Это было сделано в ответ на убийство Хасана Насраллы — лидера ливанской шиитской группировки „Хезболла“, которая опирается на поддержку Ирана. Он погиб в результате израильского удара по центральному штабу „Хезболлы“ в Бейруте.

Около 2 часов ночи по московскому времени ЦАХАЛ заявил, что наносит „точные удары по военным целям в Иране“ в ответ на то, что они назвали „непрерывными атаками режима в Иране против Израиля“.

Персидская служба Би-би-си отмечает, что иранские государственные СМИ в настоящее время отрицают, что атаки Израиля нанесли какой-либо реальный ущерб, называя их безуспешными. Однако это стандартный ответ Ирана, когда он подвергается атакам.

„Это может стать для них способом сохранить лицо, чтобы положить конец этой системе „око за око““, отмечает Персидская служба Би-би-си. Но эта стратегия может потерпеть неудачу, если появятся доказательства, показывающие масштаб ущерба, или если будут жертвы.

Старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу в разговоре с Би-би-си также обратил внимание на то, что кадры, транслируемые в близких к иранским властям медиа, резко контрастирует с тем, что можно увидеть в социальных сетях страны.

По словам Талеблу, который занимается вопросами иранской политики и безопасности, пока окончательно не ясно, является ли целью Израиля уничтожение всей аэрокосмической сети Корпуса стражей исламской революции. „Судя по целям, которые мы видим на данный момент, это [удары] направлено на то, чтобы обезвредить — но не уничтожить — угрозу иранских ракет дальнего радиуса действия“, — сказал он Би-би-си.

После 4 утра по московскому времени началась вторая волна ударов. Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что на востоке Тегерана прозвучали еще четыре взрыва, добавив, что „противовоздушная оборона все еще активна“ в столице.

Около 6 утра по московскому времени израильская общественная телекомпания заявила, что операция Израиля против Ирана завершена после трех волн ударов. Эту информацию также подтвердило издание Axios, добавив, что вторая и третья волны были направлены на базы и производственные площадки ракет и беспилотников.