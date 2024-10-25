Правда ли, что в меню школьных столовых в Нидерландах включили блюда из червей и насекомых?

К настоящему моменту Евросоюз признал безопасным источником белка четыре вида насекомых: перелётную саранчу , домовых сверчков и двух видов мучных червей (личинок большого мучного хрущака и смоляно-бурого хрущака ). Тем не менее введение их в массовый повседневный рацион всё ещё остаётся дискуссионным вопросом: согласно исследованию , проведённому недавно в шести европейских странах, только треть респондентов хотя бы однажды пробовали насекомых или продукты, изготовленные с их использованием.

Сторонники этой концепции объясняют: поиск альтернативных источников белка нужен ради экономии ресурсов, а также заботы о климате и окружающей среде. Так, в среднем на производство 100 г говядины расходуется более 1500 л воды, на 100 г свинины — около 600 л, а на 100 г мучных червей — всего 434 л. На долю животноводства приходится около 35% всех выбросов метана, связанных с деятельностью человека, в то время как выбросы парниковых газов при выращивании насекомых значительно ниже .

Идеи использования насекомых и их личинок как альтернативного источника белка становятся всё более популярными, особенно учитывая, что во многих культурах насекомые и так считаются повседневной пищей, а иногда и деликатесом. Так, в Кении едят термитов, в Мексике — кузнечиков, в Японии — саранчу, в Корее — личинок шелкопряда и т. д. Насекомые в том или ином виде встречаются в рационе жителей более половины стран мира.

10 октября в Telegram-каналах стало распространяться видео на нидерландском языке, снятое, судя по всему, в школьном классе. Мужчина предлагает детям попробовать мучных червей и раздаёт их ученикам. „В рамках борьбы с глобальным потеплением руководство школ изменило рацион учеников, заменив красное мясо на насекомых. Всемирный экономический форум ранее призывал человечество кушать червей, и европейские страны поддержали эту идею“, — прокомментировали ролик в Telegram-канале „ Прямой эфир • новости “ (771 000 просмотров на момент написания этого разбора). Автор поста отметил, что черви и другие насекомые отныне включены в меню 100 нидерландских школ. Схожие публикации тогда же появились в каналах „ КБ “ (235 000), „ Правдивости “ (191 000), „ Дядя Слава “ (191 000), „ Путин в Telegram “ (182 000) и („ Voblya • новости “ (151 000).

В левом верхнем углу вирусного ролика заметен логотип со словом Oost. Так называется новостной телеканал нидерландской провинции Оверэйссел. С помощью поиска по ключевым словам на сайте телекомпании „Проверено“ нашло оригинал публикации с этим видео. Заметка датирована 14 октября 2022 года. Из неё следует, что репортаж был снят в городе Зволле в начальной школе De Octopus („Осьминог“), где проводили занятие в рамках программы „Операция „Вкус“: необычные белки“. Она была разработана при участии Вагенингенского университета и научно-исследовательского центра, в ней участвовали сто начальных школ провинции Оверэйссел. Во время занятий детям дали попробовать разные альтернативные источники белка: водоросли, тофу, несколько видов бобовых, а также мучных червей и насекомых. В программу „Операция „Вкус““ входят и другие циклы тематических занятий, посвящённые овощам, жирам, зерновым продуктам и даже пищевым отходам.

Фактчекеры агентства dpa связались с администрацией школы De Octopus и получили подтверждение того, что завирусившееся видео не имеет никакого отношения к повседневному питанию детей. „Это абсолютная дезинформация, — ответил представитель школы на запрос журналистов. — Наши ученики приносят перекусы, обеды и напитки с собой из дома. У нас нет правил о том, что можно или нельзя класть на бутерброд, хотя мы, конечно, поощряем здоровое питание“. Той же политики придерживаются и другие государственные школы страны.

Почти идентичные критические посты о программе „Операция „Вкус““ на разных языках начали появляться в соцсетях ещё в 2022 году, сразу после публикации репортажа Oost. В результате многочисленных перепостов и обсуждений упоминание программы из текстов исчезло и в дальнейшем суть постов стала сводиться к тому, что в нидерландских школах детей теперь кормят червями. В таком варианте эта информация и добралась до русскоязычных соцсетей.

Таким образом, публикации Telegram-каналов о том, что в меню школьных столовых в Нидерландах включили блюда из червей, не соответствуют действительности. Дети из репортажа, на который ссылаются блогеры, два года назад участвовали в занятии, посвящённом знакомству с альтернативными источниками белка. Это никак не связано с повседневным рационом школьников, тем более что в государственных школах в Нидерландах нет централизованного питания и дети приносят еду из дома.

Итог: Неправда