„Ставить четвероклассникам двойки и задавать домашние задания - плохая идея“. Нарва не следует рекомендациям государства

Что же беспокоит родителей? Ну, к примеру, то, что не все школы следуют рекомендациям министерства не задавать детям переходных классов уроков на дом. На деле ученики приходят домой и с трудом понимают задания в учебнике. Впрочем, и взрослые их понимают с трудом, так как далеко не все владеют государственным языком на должном уровне.