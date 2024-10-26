26.10.2024, 12:25
„Ставить четвероклассникам двойки и задавать домашние задания - плохая идея“. Нарва не следует рекомендациям государства(47)
Интервью с координатором перехода Ингаром Дуболазовым
ФОТО: | Delfi Meedia
Прошло два месяца с момента запуска реформы образования по переходу на эстонский язык учеников первых и четвертых классов. Нарва не может справиться ни с организацией учебы для детей с особыми потребностями, объявив, что в городских школах не хватает порядка 20 спецпедагогов и логопедов, ни с обеспечением гладкой работы в некоторых муниципальных школах.
Первые учебные месяцы вскрыли всевозможные проблемы и слабые места реформы, кроме того, выяснилось, что коммуникация самоуправления и государства в лице Министерства образования и науки, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
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