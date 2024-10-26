Новости Ида-Вирумаа
26.10.2024, 12:25

„Ставить четвероклассникам двойки и задавать домашние задания - плохая идея“. Нарва не следует рекомендациям государства

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Интервью с координатором перехода Ингаром Дуболазовым
ФОТО: Tehisaru: Midjourney.com, Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

Прошло два месяца с момента запуска реформы образования по переходу на эстонский язык учеников первых и четвертых классов. Нарва не может справиться ни с организацией учебы для детей с особыми потребностями, объявив, что в городских школах не хватает порядка 20 спецпедагогов и логопедов, ни с обеспечением гладкой работы в некоторых муниципальных школах.

Первые учебные месяцы вскрыли всевозможные проблемы и слабые места реформы, кроме того, выяснилось, что коммуникация самоуправления и государства в лице Министерства образования и науки, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Что же беспокоит родителей? Ну, к примеру, то, что не все школы следуют рекомендациям министерства не задавать детям переходных классов уроков на дом. На деле ученики приходят домой и с трудом понимают задания в учебнике. Впрочем, и взрослые их понимают с трудом, так как далеко не все владеют государственным языком на должном уровне.

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