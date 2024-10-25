ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (975-й день) | Сырский опроверг слова Путина об окружении сил ВСУ под Курском. КНДР: отправка военных в РФ законна

Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров предупредил, что жителям Запорожья и области стоит готовиться к отсутствию электроэнергии зимой. „Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше — будет супер“, — сказал он.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным на саммите БРИКС обмен военнопленными между Россией и Украиной, вопросы восстановления зернового коридора и разминирование Черного моря.

Европейские чиновники обсуждают усиление санкций против России, ожидая, что возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом может „подорвать усилия Запада по изоляции Москвы“, пишет Reuters. Переговоры между европейскими дипломатами направлены на обеспечение того, чтобы санкции оставались в силе в долгосрочной перспективе, даже в случае изменения политики Вашингтона.

Обсуждаются несколько шагов, которые помогли бы решить эту задачу, пишет Reuters. Прежде всего это касается процедурных вопросов – например, предлагается пересмотреть положение, по которому некоторые санкции должны возобновляться каждые полгода. Кроме того, ведутся обсуждения об расширении ограничений на поставки российской нефти.Как сообщают источники агентства, европейские дипломаты подождут до конца года, прежде чем серьезно обсуждать новые ограничения: к этому времени председательство в ЕС перейдет от Венгрии, блокирующей многие инициативы, к занимающей значительно более жесткую позицию Польше.