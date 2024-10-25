ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (975-й день) | Сырский опроверг слова Путина об окружении сил ВСУ под Курском. КНДР: отправка военных в РФ законна
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на среду и утром
Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили над территорией РФ семь украинских беспилотников. Три дрона уничтожены над акваторией Азовского моря, еще три — над Белгородской областью, один — над Брянской областью. Кроме того, уничтожен один малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью.
Ночью российские беспилотники атаковали Киев, сообщила городская военная администрация. В сообщении говорится, что силами ПВО „обезврежено до полутора десятков дронов“. В Дарницком районе Киева обломки беспилотников привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы, пострадавших нет.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 25 октября российские войска выпустили по территории Украины 63 беспилотника. Силы ПВО уничтожили 36 дронов Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Еще 16 беспилотников „локационно потеряны“.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украину невозможно в настоящее время пригласить в НАТО, так как страна находится в состоянии войны. „Важно понимать, что страна, которая находится в состоянии войны, точно не может стать членом НАТО. Все это знают, и по этому вопросу нет разногласий“, — сказал Шольц. По словам канцлера, „приглашение [в НАТО] обычно довольно быстро превращается в членство“. Официальное приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны — первый пункт „плана победы“ Владимира Зеленского.
Российские войска утром 25 октября обстреляли центр Херсона, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. По его словам, ранения получили 64-летняя женщина и 72-летний мужчина. У женщины — осколочные ранения ног, у мужчины — контузия и черепно-мозговая травма.
Основные новости к полудню
Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров предупредил, что жителям Запорожья и области стоит готовиться к отсутствию электроэнергии зимой. „Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше — будет супер“, — сказал он.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным на саммите БРИКС обмен военнопленными между Россией и Украиной, вопросы восстановления зернового коридора и разминирование Черного моря.
Европейские чиновники обсуждают усиление санкций против России, ожидая, что возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом может „подорвать усилия Запада по изоляции Москвы“, пишет Reuters. Переговоры между европейскими дипломатами направлены на обеспечение того, чтобы санкции оставались в силе в долгосрочной перспективе, даже в случае изменения политики Вашингтона.
Обсуждаются несколько шагов, которые помогли бы решить эту задачу, пишет Reuters. Прежде всего это касается процедурных вопросов – например, предлагается пересмотреть положение, по которому некоторые санкции должны возобновляться каждые полгода. Кроме того, ведутся обсуждения об расширении ограничений на поставки российской нефти.Как сообщают источники агентства, европейские дипломаты подождут до конца года, прежде чем серьезно обсуждать новые ограничения: к этому времени председательство в ЕС перейдет от Венгрии, блокирующей многие инициативы, к занимающей значительно более жесткую позицию Польше.
В результате атаки российского беспилотника в Херсонской области один человек погиб и один получил ранения, сообщает областная военная администрация. „Россияне атаковали с дрона машину, которая ехала по трассе неподалеку Томиной Балки. К сожалению, 72-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью“.
Главные новости второй половины дня
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что первые северокорейские военные начнут участвовать в войне на стороне России уже 27-28 октября. Он назвал это „очевидным шагом эскалации РФ“.
Немецкая компания Rheinmetall передала Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder, сообщила пресс-служба концерна. По данным Rheinmetall, общее количество БМП, отправленных в Украину, составляет около 200 единиц.
Международный уголовный суд (МУС) заявил, что Монголия нарушила Римский статут, когда отказалась выполнить просьбу суда и арестовать на своей территории президента РФ Владимира Путина, в отношении которого действует международный ордер на арест.
Президент РФ Владимир Путин в интервью государственному телеканалу „Россия-1“ заявил, что в Курской области „заблокированы около 2 тысяч украинских военных“. По словам президента РФ, украинские войска „предпринимают попытки разблокирования“.
Заявление президента РФ Владимира Путина об окружении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 25 октября, написал в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
„Заявление, которое было обнародовано главой страны-агрессора на саммите БРИКС, - об окружении украинских войск в Курской области - не соответствует действительности“, - говорится в записи Сырского. „Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию“, - добавил он.
По версии Сырского, „украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении“. С 8 августа по настоящее время российские войска на этом участке фронта потеряли 17819 человек личного состава, из них - безвозвратно - 6662, ранеными - 10446, в плен взяты - 711, утверждал он.
По оценкам главнокомандующего ВСУ, потери РФ в военной технике составили - 45 танков, 256 боевых бронированных машин, 565 единиц автомобильной техники, 99 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня.
ВСУ атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате прилета снаряда ранен мужчина. Он получил осколочные ранения.
В результате российского обстрела поселка Боровая в Изюмском районе Харьковской области погибла местная жительница, сообщает областная прокуратура.
Северокорейский МИД заявил о законности отправки военных в России, но не подтвердил ее. Государственное агентство ЦТАК опубликовало комментарий замглавы МИД КНДР по делам России Ким Чон Гю „в связи с версией об отправке нашей армии в Россию, которая распространяется в международном масштабе в последнее время“.
„МИД не имеет непосредственного отношения к делам Министерства обороны и у нас нет необходимости отдельно подтверждать такие сведения“, — говорится в заявлении (опубликовано на сайте ЦТАК в том числе на русском языке).
„Если случилось такое дело, о котором шумят сейчас международные СМИ, то, по-моему, это является действием, соответствующим нормам международного права. Думаю, что очевидно существуют такие силы, которые желают описать это как незаконное“, — добавил дипломат.
Вторая группа северокорейских военных в ближайшее время отправится в Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на документы южнокорейской разведки, которыми Сеул поделился с союзниками ранее на этой неделе.
Согласно этим документам, первая группа из 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке России в рамках запланированного развертывания около 10 тысяч северокорейских солдат.
По данным украинской разведки, в России находится 12 тысяч военнослужащих из КНДР, часть из них, пройдя подготовку на восточных полигонах, уже направилась в Курскую область.
Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерриша в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани, сообщил AFP высокопоставленный источник в офисе президента Украины. В четверг на выступлении перед российским президентом Владимиром Путиным в Казани Гутерриш призвал к „справедливому миру“ в Украине, чтобы положить конец войне, однако его участие в саммите БРИКС вызвало гнев в Киеве.
„После Казани Гутерриш хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани“, — сказал источник AFP.
По материалам Би-би-си и „Медузы“
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