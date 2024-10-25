Скончался 35-летний марокканский футболист, игравший в топ-лигах Европы

Бывший марокканский футболист Абдельазиз Баррада скончался в возрасте 35 лет. Официальная причина смерти уроженца Франции пока не названа.

Абдельазиз Баррада, родившийся во Франции, начал свою профессиональную карьеру с подписания контракта с парижским клубом ПСЖ в 2007 году, однако ему так и не удалось дебютировать за основной состав. Впоследствии Баррада играл за несколько известных клубов, включая „Хетафе“ в высшем дивизионе Испании, „Марсель“ во Франции и „Антальяспор“ в турецкой Суперлиге.

„Клуб хотел бы выразить искренние соболезнования его семье и разделить их горе“, — написано в обращении клуба „Марсель“, в составе которого Баррада провёл два года.

Баррада сыграл 26 матчей за сборную Марокко и был частью команды, дошедшей до финала Кубка африканских наций среди игроков до 23 лет в 2011 году.

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