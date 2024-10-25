25.10.2024, 21:07
Саммит БРИКС в Казани - не все с Россией против Запада
ФОТО: Erakogu
Саммит БРИКС в Казани показал, что у Кремля в вопросе противостояния с Западом нет единства со странами глобального Юга. Отдельные его участники продолжат выручать Москву, но не во вред себе, пишет Константин Эггерт.
„Пиастры, пиастры!“ Говорящий попугай пирата Джона Сильвера из „Острова сокровищ“ мог бы стать талисманом саммита БРИКС в Казани. Организаторы этой встречи настоятельно просили участников и гостей везти с собой наличную валюту. Банковские карточки в России не работают из-за санкций. Даже китайская платежная система Union Pay работает не везде и не всегда.
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