Саммит БРИКС в Казани - не все с Россией против Запада

„Пиастры, пиастры!“ Говорящий попугай пирата Джона Сильвера из „Острова сокровищ“ мог бы стать талисманом саммита БРИКС в Казани. Организаторы этой встречи настоятельно просили участников и гостей везти с собой наличную валюту. Банковские карточки в России не работают из-за санкций. Даже китайская платежная система Union Pay работает не везде и не всегда.