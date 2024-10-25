Путин исключил уступки Украине на возможных переговорах
По словам Путина, возможные мирные переговоры должны исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя, сообщает DW.
Россия готова идти на „разумные компромиссы с Украиной“, но прямые переговоры на данный момент не ведутся, заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 25 октября.
„Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров нет, противная сторона отказывается от этого“, - сказал Путин.
По его словам, речь не идет об уступках и „разменах“. „Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет“, - продолжил российский президент.
Путин вновь обвинил украинскую сторону в „иррациональном поведении“, когда речь заходит о мирных переговорах. „Поэтому говорить о том, договоримся мы о чем-то и о чем можем договориться, пока просто преждевременно даже об этом упоминать“, - заключил Путин.
Мирные переговоры России и Украины
Россия и Украина в настоящий момент не ведут мирных переговоров. Ранее президент РФ называл мирные инициативы Китая и Бразилии „ хорошей базой для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира“.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в сентябре заявлял, что Киев хочет, чтобы на следующем мирном саммите по Украине присутствовал представитель России, чтобы „предотвратить манипуляции со стороны Российской Федерации и продемонстрировать всем участникам либо ее способность, либо неспособность вести мирные переговоры“. В июле Москва отказалась от участия в таком саммите, сославшись на то, что Россия „не принимает ультиматумы“, которые соответствуют „формулам“ украинского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что единственный путь к справедливости - „исключительно украинская формула мира, нормы международного права, территориальная целостность и суверенитет Украины“.
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