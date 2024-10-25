Зеленский отказался принять генсека ООН в Киеве — из-за его визита на саммит БРИКС в Казани

По словам собеседника агентства, после Казани Гутерриш хотел приехать в Украину, но Зеленский не подтвердил готовность к его визиту. „Так что Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани“, — сказал источник AFP.

Официально в офисе президента Украины отмену визита Гутерриша в Киев не комментировали. В ООН также никаких заявлений на этот счет не делали.

Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казани 23 октября, где встретился с Владимиром Путиным. В официальном пресс-релизе ООН, опубликованном по итогам встречи, говорилось, что Гутерриш „подтвердил свою позицию, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права“ и „полностью поддержал“ проведение переговоров. Однако в самом выступлении на саммите Гутерриш о нарушении международного права со стороны России не высказывался.

МИД Украины осудило визит Гутерриша на саммит БРИКС, заявив, что тот отклонил приглашение Киева на первый саммит мира в Швейцарии, но принял приглашение в Казань „от военного преступника Путина“. „Это неправильный выбор, который не способствует делу мира“, — заявил МИД.

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