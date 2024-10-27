117 тысяч евро просит у города футбольный клуб Нарва Транс. Получит ли он деньги в следующем году?

Запрошенные деньги необходимы клубу на содержание стадиона „Калев-Фама“, которым он управляет. На эту деятельность Николай Бурдаков, президент Нарвского „Транса“, просит 67 172 евро. На другие расходы, в том числе выплату зарплат игрокам и тренерам, оплату налогов и выступление команд клуба на различных соревнованиях, клубу, по расчетам Бурдакова, нужно от города 50 000 евро.

Председатель горсобрания Ирина Янович сказала RusDelfi, что она направила свою резолюцию по этому поводу в управу, чтобы чиновники познакомились с суммой и выяснили, соответствуют ли деньги, которые обозначены в ходатайстве, реальным нуждам стадиона и клуба.

„Бюджет 2025 года придет к нам потом на рассмотрение, горуправа установит ту сумму, которую посчитает необходимой и реальной для выделения клубу, надеюсь, что в конце декабря мы уже сможем принять бюджет,“ - сказала Янович.

По словам заместителя заведующего Отделом по культуре и спорту Дмитрия Вергуна, город помогал клубу всегда, так, например, в прошлом году „Трансу“ из бюджета выделили 80 000 евро, а в 2023 году - 89 000 евро.

„Бюджет 2025 года только будет обсуждаться в ближайшее время и, соответственно, все окончательные решения будут приняты в конце текущего или в начале следующего“, - уточнил Вергун.

Он добавил, что Нарва поддерживает все команды вне зависимости от правового статуса, которые представляют город в высших лигах командных видов спорта. Это „Нарва Транс“, „Нарва ПСК“ и NARVA United. „Так было на протяжении всех последних лет, на все эти команды ходит большое количество болельщиков, и их роль в развитии спорта города очень существенна“, - прокомментировал чиновник.

Договор на оперирование стадионом „Фама-Калев“ был заключен городом так давно, что и депутаты, и чиновники деликатно обошли ответы на вопрос, на каких условиях „Нарва Транс“ им занимается.

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