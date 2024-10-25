ВИДЕО | Житель Петербурга напал с ножом на посетителей гипермаркета. Ранены пять человек

Мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета „Оʼкей“ в Московском районе Петербурга, сообщает Meduza со ссылкой на издание „Фонтанка“. По информации издания, не менее шести человек получили ранения. На кадрах из гипермаркета видно, что на полу лежат два человека.

44-летний подозреваемый задержан. По предварительным данным, нападавший серьезно ранил охранника и женщину-покупательницу. Их увезли в больницу. Четверо пострадавших от госпитализации отказались. По данным Следственного комитета, госпитализированы четыре человека.

Один из очевидцев происшествия сообщил „Фонтанке“, что мужчина стал бросать бутылки с шампанским у входа в магазин, а затем „схватился за нож“ и „начал носиться по магазину“.

„Мы все, естественно, от него сныкались куда подальше, свалили, быстро бросив все. Ну, собственно говоря, в середине зала он какую-то женщину догнал, тыкнул ее ножом в грудь, сверху. И там же или сам себя порезал как-то там, завалился, [или его] там уже завалили. Вот сейчас скорая приехала, женщина лежит и он лежит уже в окружении полицейских“, — рассказал собеседник издания.

Гипермаркет закрыли для посетителей. На место прибыла Росгвардия, сообщает „Интерфакс“. Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, пункт „а“ часть 2 статьи 105 УК).

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