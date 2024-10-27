Старая добрая классика: какой получилась новая экранизация „Графа Монте-Кристо"?
Писатель и кинокритик П.И.Филимонов продолжает обозревать новинки их мира кино. Читайте рецензию на „Графа Монте-Кристо“ ниже!
Французы в очередной раз пересняли „Графа Монте-Кристо“. Это, наверное, один из наиболее часто экранизируемых романов в истории литературы. Соперничает он в этом показателе, я полагаю, разве что с аналогичным по титулу „Дракулой“, „Франкенштейном“, ну, может, еще „Островом сокровищ“ (хотя последнее, все-таки, вряд ли). И каждый новый режиссер, берущийся за задачу экранизации знаменитого романа Дюма, как мне кажется, должен дать себе ответ на простой вопрос – зачем он это делает. Что даст миру эта новая экранизация, чем она отличается от десятков и сотен предыдущих.
Не уверен, что де ла Патийер и Деляпорт (забавно, что в одном случае аристократическая приставка к фамилии режиссера приросла, а в другом нет) этот вопрос себе задавали, а если вдруг задавали, вообще непонятно, как они себе на него ответили. В любом случае, их подход чуть ли не представляется уникальным во времена уже отошедшего в мир иной постмодернизма. А именно, пара режиссеров переносит классический роман на пленку (ну или цифру, это неважно) совершенно буквально, не отступая от классический поворотов событий в нем ни на шаг. За исключением самой концовки, которую режиссеры отчего-то переделали. Ну да, романный Монте-Кристо как будто тоже устал мстить, или там понял в какой-то момент, что его месть охладилась уже до состояния замерзания, но ни в какие поединки с Морсером не вступал.
Так что совсем доподлинно я не могу сказать, что фильм снят совсем без отступлений от литературного первоисточника. И история с Гайде и сыном Морсера тоже в книге была совсем другой, Гайде, кажется, была безоговорочно влюблена в графа и даже не помышляла о каких-либо похождениях на стороне. В итоге мы имеем почти точную экранизацию, с двумя измененными сюжетными линиями. Что касается историчности экранизации, то с этим все по классике, ни в какую современность действие истории не переносится, девятнадцатый век, как и было у автора, ничего такого. Классика классик.
На самом деле, я только за. Я считаю, что если и продолжать экранизировать уже тысячу раз экранизированное, то только двумя способами. Либо переворачивая вообще все с ног на голову, деконструируя классические сюжеты, разбавляя их элементами игры и сломом восемнадцатых стен. Либо четко по тексту, придерживаясь и буквы, и духа оригинала – так сказать, снимать фильм для современных уроков литературы, для учеников или студентов, которые все меньше читают и все больше ориентируются на визуальный ряд.
В этом смысле новый французский фильм – какое-то ни два, ни полтора. Наверное, понятно, что хотели сказать авторы – про любовь, что движет солнце и побеждает даже самую изощренно выстроенную месть, про милосердие, про человечность и так далее – но это немного не про этого персонажа, как мне кажется. Ладно, Пьер Нинэ в заглавной роли убедителен, и даже можно поверить, что он именно что еще раз перерождается под конец и уплывает в даль на философской бригантине (или как там это называется), не осуществив свой план до конца. Но слишком резким выглядит этот слом, слишком внезапно режиссеры как будто резко отпрыгивают от литературного первоисточника, немножко как будто в конце они выдыхаются и забивают на мотивацию и правдоподобность. Хотя для экранизации максимально неправдоподобного романа это, скорее, нормально.
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