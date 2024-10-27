Старая добрая классика: какой получилась новая экранизация „Графа Монте-Кристо"?

Французы в очередной раз пересняли „Графа Монте-Кристо“. Это, наверное, один из наиболее часто экранизируемых романов в истории литературы. Соперничает он в этом показателе, я полагаю, разве что с аналогичным по титулу „Дракулой“, „Франкенштейном“, ну, может, еще „Островом сокровищ“ (хотя последнее, все-таки, вряд ли). И каждый новый режиссер, берущийся за задачу экранизации знаменитого романа Дюма, как мне кажется, должен дать себе ответ на простой вопрос – зачем он это делает. Что даст миру эта новая экранизация, чем она отличается от десятков и сотен предыдущих.

Не уверен, что де ла Патийер и Деляпорт (забавно, что в одном случае аристократическая приставка к фамилии режиссера приросла, а в другом нет) этот вопрос себе задавали, а если вдруг задавали, вообще непонятно, как они себе на него ответили. В любом случае, их подход чуть ли не представляется уникальным во времена уже отошедшего в мир иной постмодернизма. А именно, пара режиссеров переносит классический роман на пленку (ну или цифру, это неважно) совершенно буквально, не отступая от классический поворотов событий в нем ни на шаг. За исключением самой концовки, которую режиссеры отчего-то переделали. Ну да, романный Монте-Кристо как будто тоже устал мстить, или там понял в какой-то момент, что его месть охладилась уже до состояния замерзания, но ни в какие поединки с Морсером не вступал.

Так что совсем доподлинно я не могу сказать, что фильм снят совсем без отступлений от литературного первоисточника. И история с Гайде и сыном Морсера тоже в книге была совсем другой, Гайде, кажется, была безоговорочно влюблена в графа и даже не помышляла о каких-либо похождениях на стороне. В итоге мы имеем почти точную экранизацию, с двумя измененными сюжетными линиями. Что касается историчности экранизации, то с этим все по классике, ни в какую современность действие истории не переносится, девятнадцатый век, как и было у автора, ничего такого. Классика классик.