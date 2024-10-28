Смарт-часы помогают поддерживать здоровье сердца и следить за важными показателями

„Часы Huawei Watch D2 делают мониторинг данных о здоровье простым и доступным каждому. Устройство позволяет круглосуточно контролировать артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а точные результаты этих измерений доступны пользователю в любое время“, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

Мониторинг артериального давления играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое кровяное давление - или гипертония - часто остается незамеченным, поскольку не всегда имеет четкие симптомы, но в то же время это состояние может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Показатель артериального давления также дает общее представление о здоровье сердца. „Huawei Watch D2 автоматически измеряет артериальное давление, помогая обнаружить возможные изменения и риски“, — рассказывает Мишина.

Здоровый образ жизни помогает предотвратить проблемы

Высокое кровяное давление часто бывает вызвано нездоровым образом жизни, стрессом, избыточной массой тела и отсутствием физических упражнений, поэтому простые привычки правильного образа жизни могут предотвратить проблемы с кровяным давлением. „Регулярные физические упражнения снижают кровяное давление, повышают уровень хорошего холестерина и защищают сердце и кровеносные сосуды. Кроме того, физические упражнения помогают снизить стресс“, — говорит консультант по питанию Теэле Тедер. Движение чрезвычайно важно для здоровья сердца, и Тедер рекомендует следовать рекомендациям Европейского общества кардиологов – для укрепления здоровья сердца быть в активном движении не менее 30 минут в день.