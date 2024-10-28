Смарт-часы помогают поддерживать здоровье сердца и следить за важными показателями
Болезни сердца угрожают все большему количеству людей во всем мире. Регулярный контроль артериального давления и пульса помогает рано выявить проблемы со здоровьем и предотвратить более серьезные заболевания. Новые смарт-часы Huawei Watch D2 круглосуточно измеряют артериальное давление, чтобы помочь обнаружить ранние признаки опасности.
„Часы Huawei Watch D2 делают мониторинг данных о здоровье простым и доступным каждому. Устройство позволяет круглосуточно контролировать артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а точные результаты этих измерений доступны пользователю в любое время“, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
Мониторинг артериального давления играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое кровяное давление - или гипертония - часто остается незамеченным, поскольку не всегда имеет четкие симптомы, но в то же время это состояние может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Показатель артериального давления также дает общее представление о здоровье сердца. „Huawei Watch D2 автоматически измеряет артериальное давление, помогая обнаружить возможные изменения и риски“, — рассказывает Мишина.
Здоровый образ жизни помогает предотвратить проблемы
Высокое кровяное давление часто бывает вызвано нездоровым образом жизни, стрессом, избыточной массой тела и отсутствием физических упражнений, поэтому простые привычки правильного образа жизни могут предотвратить проблемы с кровяным давлением. „Регулярные физические упражнения снижают кровяное давление, повышают уровень хорошего холестерина и защищают сердце и кровеносные сосуды. Кроме того, физические упражнения помогают снизить стресс“, — говорит консультант по питанию Теэле Тедер. Движение чрезвычайно важно для здоровья сердца, и Тедер рекомендует следовать рекомендациям Европейского общества кардиологов – для укрепления здоровья сердца быть в активном движении не менее 30 минут в день.
„Смарт-часы помогают следить за тем, чтобы такая двигательная активность была достаточной. Huawei Watch D2 напоминает пользователю, когда пора двигаться, и мотивирует ставить цели — например, определенное количество шагов в день или достижение определенного уровня активности. Многих такого рода напоминание и контроль результатов мотивирует, помогает сохранять последовательность и регулярность тренировок“, — объясняет Мишина и добавляет, что смарт-часы также помогают следить за тем, имеют ли упражнения подходящую интенсивность и какое время необходимо организму для отдыха и восстановления.
Важно заметить изменения
По словам Мишиной, Huawei Watch D2 также позволяет легко создавать отчеты о мониторинге здоровья — пользователь может отслеживать изменения артериального давления и частоты сердечных сокращений в течение недель или месяцев, что, в свою очередь, помогает выявить долгосрочные тенденции. Это важная информация при обращении к врачу и контроле своего здоровья. Помимо артериального давления, смарт-часы могут отслеживать, например, пульс, содержание кислорода в крови и качество сна. „Таким образом, смарт-часы помогают следить за общим состоянием здоровья, а также могут предоставить важную информацию для врача“, — говорит Екатерина Мишина.
В отличие от традиционных тонометров, часы Huawei Watch D2 легкие и незаметные, подходят для повседневного использования – как на работе, так и во время тренировок. „Благодаря продуманному дизайну можно автоматически контролировать артериальное давление днем и ночью, не нарушая ход повседневной жизни или сна“, — подчеркивает эксперт по технологиям.