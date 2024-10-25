Денис Ларченко: идея разделить русскоязычных на „правильных“ и „неправильных“ кажется мне абсурдной

„Идея лишения права голоса с самого начала была очень сомнительной, но идея социал-демократов – разделение русскоязычных на „правильных и неправильных русских“ - кажется мне еще более абсурдной, - сказал Ларченко. - Вопрос лишения или приостановки права голоса граждан РФ обсуждается уже давно. Казалось бы, все уже поняли, что технически подобного рода решение принять будет практически невозможно. Для этого необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства и изменить конституцию. Сейчас этой поддержки нет и соответственно изменения принять будет невозможно“.

„Все знают, что главным главным камнем преткновения являются соцдемы, - добавил он. - Тут можно было бы этот вопрос закрыть и идти дальше, но нет. Соцдемы опять открыли этот ящик Пандоры и теперь говорят, что они не готовы поддержать изменения, но с условием. Условие – полиция будет проверять каждого русского на предмет поддержки войны против Украины. Подобное условие является максимально неуместным для правового государства“.

„Что касается жителей Нарвы, то я уверен, что подобное решение будет иметь исключительно негативное влияние на чувство сопричастности местных жителей к внутренним делам в Эстонии, - объяснил политик. - Многие местные люди уже с начала войны занимаются серьезной самоцензурой. Если начать среди них искать инакомыслящих, то ни к чему хорошему это не приведет. Увеличится уровень маргинализации и оттока населения. И это произойдет не по причине того, что людям не нравится Эстония, а по причине того, что они перестали чувствовать себя в безопасности. Повторюсь, но предложение соцдемов кажется мне охотой на ведьм, которая может привести наше общество к большим проблемам“.