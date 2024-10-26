С переходом Эстонии на зимнее время КПП в Ивангороде изменит часы работы

Пограничное управление ФСБ России проинформировало российских граждан, что 27 октября с 04:00 по московскому времени Эстония перейдет на зимнее время, поэтому режим работы пункта пропуска в Ивангороде будет изменен. С 27 октября он будет работать с 08:00 до 24:00 по московскому времени. В Эстонии это будет, соответственно, время с 7:00 до 23:00.