В PPA прокомментировали слухи о том, что за частые визиты в РФ могут лишить вида на жительство
Очереди к погранпунктам, нарвскому и ивангородскому, традиционно являются средой, в которой, вероятно, зарождаются и распространяются самые разнообразные слухи. „НГ“ попросили проверить разговоры о том, что в последнее время, якобы, были случаи, когда людям с временным видом на жительство отказывали в его продлении на том основании, что они часто ходят в РФ, пишет gazeta.ee.
Также изданию рассказали и о слухах, будто есть прецеденты лишения ВНЖ по той же причине.“НГ“ обратилась за комментарием к Департаменту полиции и погранохраны. Там нам объяснили, что причины решений по видам на жительство всегда поясняются, а условия для отказов в продлении ВНЖ, лишения его описаны законодательно и не менялись. Такого, чтобы человека оставили без ВНЖ именно из-за частых посещений РФ, говорят в департаменте, не было.
Там поясняют, что в ВНЖ может быть отказано, когда человек фактически большую часть времени проживает за пределами Эстонии, не посещая ее в установленные сроки.
Старший комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Кадак прокомментировала „НГ“ общую ситуацию, подход к заявлениям о ВНЖ.
„Департамент полиции и погранохраны рассматривает каждое заявление отдельно, и на основе этого выносится решение. Временные виды на жительство продлеваются, если выполнены условия продления и нет оснований для отказа в продлении вида на жительство. Тот же принцип применяется и в случае вида на жительство долгосрочного резидента. В случаях аннулирования также оценивается, отпали ли какие-либо условия для владения видом на жительство и существуют ли основания для аннулирования. Во всех случаях отказа и аннулирования оцениваются все обстоятельства и пропорциональность отказа в продлении или аннулирования ВНЖ. В Законе об иностранцах приведён список оснований для ходатайства и получения временного или постоянного вида на жительство“, – прокомментировала Марина Кадак.
В департаменте нам рассказали об этих условиях следующее.“Общие условия для предоставления срочного вида на жительство иностранцу:
цель запроса на временный вид на жительство в Эстонии обоснована; фактическое место жительства в Эстонии;
достаточный легальный доход, который обеспечивает проживание иностранца и членов его семьи в Эстонии;
договор медицинского страхования, соответствующий требованиям, установленным § 120 Закона об иностранцах (VMS), если иное не предусмотрено законом.
Если какой-то из перечисленных пунктов не выполняется, то это может стать основанием для лишения срочного вида на жительство.
Независимо от основания запрашиваемого вида на жительство цель владения данным видом на жительство должна быть обоснованной. Если лицо получило вид на жительство, но не находится в Эстонии, а проводит большую часть времени за пределами страны (неважно, в какой, в другой стране ЕС или в любой другой), то в рамках своего производства Департамент полиции и погранохраны оценивает, нужно ли этому лицу продолжать владеть эстонским видом на жительство.
Для краткосрочного пребывания в Эстонии лица могут использовать иные права на пребывание (например, визу). Всё это оценивается и рассматривается в рамках конкретного производства, с учётом обстоятельств, связанных с конкретным человеком“.
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