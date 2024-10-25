В PPA прокомментировали слухи о том, что за частые визиты в РФ могут лишить вида на жительство

Также изданию рассказали и о слухах, будто есть прецеденты лишения ВНЖ по той же причине.“НГ“ обратилась за комментарием к Департаменту полиции и погранохраны. Там нам объяснили, что причины решений по видам на жительство всегда поясняются, а условия для отказов в продлении ВНЖ, лишения его описаны законодательно и не менялись. Такого, чтобы человека оставили без ВНЖ именно из-за частых посещений РФ, говорят в департаменте, не было.

Там поясняют, что в ВНЖ может быть отказано, когда человек фактически большую часть времени проживает за пределами Эстонии, не посещая ее в установленные сроки.

Старший комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Кадак прокомментировала „НГ“ общую ситуацию, подход к заявлениям о ВНЖ.

„Департамент полиции и погранохраны рассматривает каждое заявление отдельно, и на основе этого выносится решение. Временные виды на жительство продлеваются, если выполнены условия продления и нет оснований для отказа в продлении вида на жительство. Тот же принцип применяется и в случае вида на жительство долгосрочного резидента. В случаях аннулирования также оценивается, отпали ли какие-либо условия для владения видом на жительство и существуют ли основания для аннулирования. Во всех случаях отказа и аннулирования оцениваются все обстоятельства и пропорциональность отказа в продлении или аннулирования ВНЖ. В Законе об иностранцах приведён список оснований для ходатайства и получения временного или постоянного вида на жительство“, – прокомментировала Марина Кадак.

В департаменте нам рассказали об этих условиях следующее.“Общие условия для предоставления срочного вида на жительство иностранцу: