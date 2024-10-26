Инфочас для родителей по вопросам реформы образования пройдет в Силламяэ. Но поучаствовать можно онлайн из любого уголка Эстонии

„Потребность в таких семинарах существовала уже очень давно. До этого мы реализовывали такие встречи не так систематично, скорее, реагируя только на запросы конкретных школ или детских садов“, — говорит председатель Союза родителей программы языкового погружения Ксения Георге.

В этом году у Союза при поддержке Министерства образования и науки появилась возможность организовывать семинары, не фокусированные на конкретную школу или дошкольное учреждение. „Ведь вопросы и проблемы у всех более-менее одинаковые. Формат удобный для всех: можно прийти послушать прямо на саму встречу, можно присоединиться онлайн, — раскрывает Ксения и делится, что такие семинары может назвать терапевтическими. — Мы общаемся с родителями, чьи дети учатся в разных школах, в разных уголках Эстонии. Делимся друг с другим опытом, переживаниями, поддерживаем друг друга. Просто выслушиваем. Эмоций сейчас очень много. Но и тревожность ясна — люди волнуются. Родители переживают, учителя переживают. Дети это все чувствуют“.

Ксения уверена: нельзя показывать свое волнение детям. „Но поделиться с кем-то хочется. Все члены правления Союза, которые проводят семинары, это родители. А еще они — и практики с точки зрения работы с детьми: кто много лет отработал в саду или в школе, кто-то опорный специалист, есть опыт работы с детьми с особыми потребностями“.

На семинарах специалисты рассказывают, как работает методика погружения, что означает учиться на эстонском языке, чем могут родители помочь.

„Если на первой встрече мы фокусировались больше на тех страхах, которые у нас были перед началом учебного года, то сейчас мы хотим сконцентрироваться на вопросах, которые возникли уже сейчас, в процессе учебы“, — рассказывает Ксения.

Для тех, кто не сможет принять участие в инфочасе, но заинтересован в информации на тему поддержки детей во время перехода на эстоноязычное образование, представителей Союза можно пригласить на встречу в свою школу или детский сад.

Инфочас пройдет в Силламяэ, по адресу Mere pst 3, и будет транслироваться онлайн. Для участия (и на месте, и онлайн), пожалуйста, зарегистрируйтесь до 27.10.24 Сделать это можно по ссылке: https://forms.gle/1kviUE35H8tNuzuT6