„Теневой флот“ РФ: Greenpeace нашла 192 устаревших танкера

В „теневой флот“ для транспортировки российской нефти входят минимум 192 устаревших танкера. Об этом говорится в расследовании международной неправительственной экологической организации Greenpeace („Гринпис“), опубликованном в пятницу, 25 октября.

В последние два года 171 из них один или несколько раз проходил через немецкую акваторию в Балтийском море и через часть Мекленбургской бухты.

„Все танкеры устарели, многие имеют технические дефекты“

Все танкеры устарели, многие имеют технические дефекты, временно отключали систему автоматической идентификации или передавали груз другим танкерам в море, что, по мнению экологов, является особенно рискованным маневром.

По оценкам экспертов, в случае аварии под угрозой может оказаться все балтийское побережье Германии. Танкеры не имеют достаточного страхового покрытия, и при разливе нефти налогоплательщикам придется платить за устранение ущерба, отмечает Greenpeace.

Танкеры пока не включены ни в один санкционный список. Это означает, что российские власти могут использовать их для экспорта сырой нефти и таким образом финансировать войну против Украины, заявили в пресс-службе организации.

„Правительство Германии должно действовать быстро“

„Правительство Германии должно действовать быстро и предотвратить надвигающуюся катастрофу“, - заявил сотрудник Greenpeace, биолог-маринист Тило Маак, потребовав „повысить уровень безопасности в Балтийском море“.

Ранее издание Politico после совместного расследования с некоммерческой журналистской группой SourceMaterial сообщило, что танкеры так называемого „теневого флота“ России с 2021 года стали причиной не менее девяти разливов нефти и нефтепродуктов по всему миру.