Возможно, более 500 человек сохранят свои рабочие места, а завод масел продолжит работать

Исполнительный руководитель „Kiviõli Keemiatööstus“ Прийт Орумаа еще в прошлом году сказал, что если предприятие не получит отсрочки при выполнении требований по окружающей среде, то с 2025 года производство сланцевого масла в Кивиыли продолжить не удастся. Дело в том, что Департамент окружающей среды и Министерство климата настаивают, чтобы на предприятии к концу нынешнего года была построена установка для улавливания серы, которая стоит 20 миллионов евро. У компании, по словам Орумаа, таких денег нет, кроме того, если добычу сланца придется прекратить, то это и нецелесообразное вложение денег, также это слишком короткий срок.

В эту среду Прийт Орумаа сказал, что переговоры с Министерством климата выходят на финишную прямую. „Мы еще обговариваем некоторые подробности. Я думаю, что принципиальных расхождений нет. Если мы достигнем соглашения, то завод, очевидно, не закроется. Я настроен оптимистично, что соглашение, скорее, будет достигнуто, но утверждать это сегодня на сто процентов я еще не могу“, - Орумаа отметил в интервью „Северному побережью“, что до тех пор, пока обо всем не договорились, то не договорились ни о чем.

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