ФОТО | В Нарва-Йыэсуу нашли 250-килограммовую авиабомбу

23 октября в 12.20 поступило сообщение о том, что деревне Хундинурга в Нарва-Ййэсуу во время земляных работ обнаружены взрывные устройства. О находке сообщили в Центр тревоги. Прибывшие на место саперы установили, что речь идет о 250-килограммовой авиабомбе и двух снарядах калибра 76 мм времен Второй мировой войны.

Как установили саперы и помощники взрывотехников, взрывные устройства не представляли опасности для транспортировки. С помощью имевшейся на месте тяжелой техники авиабомбу и снаряды погрузили в грузовик и в сопровождении полиции вывезли на учебный полигон Сиргала. В 17.35 авиабомба, содержавшая 114 кг взрывчатого вещества, и снаряды были обезврежены.

Спасательный департамент напоминает, что взрывные устройства могут быть очень разной формы и размера. По внешним данным нелегко определить их состояние. Кроме того, обнаруживший их человек не должен выяснять, с чем имеет дело. В Спасательный департамент периодически поступают сообщения о найденных подозрительных предметах. В Эстонии главным образом находят патроны, минометные мины, ручные гранаты и снаряды, а также авиабомбы и взрывчатые вещества. Ваши действия, если вы нашли подозрительный предмет:

Сообщите о находке по телефону 112, далее действуйте в соответствии с полученными инструкциями.

Предупредите об опасности всех, кто находится поблизости! Никого не подпускайте к найденному предмету.

Не трогайте и не пытайтесь передвинуть найденный предмет. Оставь его там, где обнаружили.

Отметьте местонахождение предмета, используя для этого подручные средства. По возможности определите координаты находки, воспользовавшись мобильным телефоном.

Не опасайтесь, что вас накажут, если прибывшие на место саперы обнаружат, что найденный предмет не взрывоопасен. Даже саперы считают, что лучше испугаться, чем пожалеть.

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