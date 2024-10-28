DELFI В УКРАИНЕ | Эстония поддержит образовательные реформы в Украине: „защищая права украинского языка, мы должны исключить русскоязычную оккупацию“
Делегация Министерства образования и науки Эстонии посетила Украину, чтобы ознакомиться с планами образовательных реформ. Украина намерена перенять опыт нашей страны, а Эстония, в свою очередь, проявляет интерес к украинским наработкам по переходу на обучение на государственном языке.
Украина намерена перенять эстонский опыт 12-летнего обучения в школах
Нельзя недооценивать языковое и культурное влияние России - министр Оксен Лисовой
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Обучение на русском в Украине
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Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий поясняет, что в стране сейчас проводится реформа старшей профильной школы. В частности, в школах будет внедрен также 12-й класс (сейчас 11).
В 2017 году Украина приняла Закон Украины „Об образовании“, который укрепил статус украинского языка как основного языка обучения в учебных заведениях. Этот закон значительно сократил использование русского языка в образовательной системе, требуя, чтобы в школах с обучением на русском языке переходили на украинский язык. Эстония в этом году переходит на эстоноязычное обучение. В свете этого замминистра образования Михаил Винницкий отмечает, что это как раз тот случай, когда Эстония может почерпнуть опыт Украины.