DELFI В УКРАИНЕ | Эстония поддержит образовательные реформы в Украине: „защищая права украинского языка, мы должны исключить русскоязычную оккупацию“

Украина намерена перенять эстонский опыт 12-летнего обучения в школах

Нельзя недооценивать языковое и культурное влияние России - министр Оксен Лисовой

Эстонские коллеги, возможно, могут чему-то научиться у нас - замминистра Украины

Обучение на русском в Украине

Яак Аавиксоо поможет Украине в проведении реформы образования

Оценка Кристины Каллас о готовности Украины проводить реформу

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий поясняет, что в стране сейчас проводится реформа старшей профильной школы. В частности, в школах будет внедрен также 12-й класс (сейчас 11).

В 2017 году Украина приняла Закон Украины „Об образовании“, который укрепил статус украинского языка как основного языка обучения в учебных заведениях. Этот закон значительно сократил использование русского языка в образовательной системе, требуя, чтобы в школах с обучением на русском языке переходили на украинский язык. Эстония в этом году переходит на эстоноязычное обучение. В свете этого замминистра образования Михаил Винницкий отмечает, что это как раз тот случай, когда Эстония может почерпнуть опыт Украины.

В 2017 году Украина приняла Закон Украины „Об образовании“, который укрепил статус украинского языка как основного языка обучения в учебных заведениях. Этот закон значительно сократил использование русского языка в образовательной системе, требуя, чтобы в школах с обучением на русском языке переходили на украинский язык. Эстония в этом году переходит на эстоноязычное обучение. В свете этого замминистра образования Михаил Винницкий отмечает, что это как раз тот случай, когда Эстония может почерпнуть опыт Украины.

Уже заказано? Войти Ознакомься с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты