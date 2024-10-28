За рубежом
28.10.2024, 09:10

DELFI В УКРАИНЕ | Эстония поддержит образовательные реформы в Украине: „защищая права украинского языка, мы должны исключить русскоязычную оккупацию“

 
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и министр образования и науки Эстонии Кристинна Каллас после официальной встречи делают селфи.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и министр образования и науки Эстонии Кристинна Каллас после официальной встречи делают селфи.
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Делегация Министерства образования и науки Эстонии посетила Украину, чтобы ознакомиться с планами образовательных реформ. Украина намерена перенять опыт нашей страны, а Эстония, в свою очередь, проявляет интерес к украинским наработкам по переходу на обучение на государственном языке.

  • Украина намерена перенять эстонский опыт 12-летнего обучения в школах

  • Нельзя недооценивать языковое и культурное влияние России - министр Оксен Лисовой

  • Эстонские коллеги, возможно, могут чему-то научиться у нас - замминистра Украины

  • Обучение на русском в Украине

  • Яак Аавиксоо поможет Украине в проведении реформы образования

  • Оценка Кристины Каллас о готовности Украины проводить реформу

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий поясняет, что в стране сейчас проводится реформа старшей профильной школы. В частности, в школах будет внедрен также 12-й класс (сейчас 11).

В 2017 году Украина приняла Закон Украины „Об образовании“, который укрепил статус украинского языка как основного языка обучения в учебных заведениях. Этот закон значительно сократил использование русского языка в образовательной системе, требуя, чтобы в школах с обучением на русском языке переходили на украинский язык. Эстония в этом году переходит на эстоноязычное обучение. В свете этого замминистра образования Михаил Винницкий отмечает, что это как раз тот случай, когда Эстония может почерпнуть опыт Украины.

В 2017 году Украина приняла Закон Украины „Об образовании“, который укрепил статус украинского языка как основного языка обучения в учебных заведениях. Этот закон значительно сократил использование русского языка в образовательной системе, требуя, чтобы в школах с обучением на русском языке переходили на украинский язык. Эстония в этом году переходит на эстоноязычное обучение. В свете этого замминистра образования Михаил Винницкий отмечает, что это как раз тот случай, когда Эстония может почерпнуть опыт Украины.

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