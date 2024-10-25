Район Ласнамяэ готов к наступлению зимы
Чтобы усовершенствовать процесс раздачи гранитной крошки, районная управа ждет обратной связи от квартирных товариществ.
Управа района Ласнамяэ и партнер района по благоустройству, предприятие Keskkonnahooldus Eesti OÜ готовятся к наступлению зимней погоды. Незадолго до перехода на зимнее время представители управы ознакомились со снегоуборочной техникой и согласовали детали зимней уборки.
„Уборка улиц и борьба с гололедом – наши приоритетные задачи и на сегодняшний день все необходимые приготовления уже сделаны. Приятно осознавать, что наши партнеры Keskkonnahooldus Eesti OÜ также серьезно относятся к своим обязательствам и всегда готовы внести необходимые изменения в свою работу, чтобы обеспечить еще более качественное обслуживание жителей Ласнамяэ. Я также рада, что мы остаемся единственным районом в городе, который предлагает жителям диспетчерскую службу, что помогает нам быстрее реагировать на их замечания“, – заключила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В прошлом году Keskkonnahooldus Eesti OÜ усовершенствовало свой парк техники исходя из специфики и потребностей района, и поэтому в этом году больших изменений не требовалось. Один трактор был заменен на новый, а общая организация работ была несколько изменена, чтобы облегчить уборку снега в наиболее труднодоступных местах.
О любых недочетах в благоустройстве, в том числе о нерасчищенных проезжих путях и тротуарах жители Ласнамяэ по-прежнему могут сообщить, связавшись с круглосуточно работающей диспетчерской службой по бесплатному телефону 600 7978 или написав по электронной почте lasnamae@keskkonnahooldus.ee.
Чтобы пешеходы могли безопасно передвигаться, тротуары должны быть очищены от снега и льда. Районная управа напоминает, что уборка тротуаров является обязанностью в том числе владельцев недвижимости.
В борьбе с гололедом квартирным товариществам помогает районная управа, проводя раздачу гранитной крошки. Для каждого товарищества предусмотрено по 10 мешков крошки, которые будут распределены в течение зимы в два этапа по пять мешков. Подробности кампании по раздаче гранитной крошки, включая время и место раздачи, будут обнародованы позднее. Чтобы усовершенствовать процесс раздачи гранитной крошки, районная управа просит товарищества дать оценку организации кампании в прошлом году. Заполнение опросника займет несколько минут, ответы следует прислать не позднее 28 ноября.
„Для нас значение имеет мнение каждого квартирного товарищества. Сообща и поддерживая друг друга, мы сможем успешно справиться со всеми трудностями, связанными с наступлением зимы“, – добавила Юрченко.
Управа района Ласнамяэ призывает всех жителей использовать бесплатную диспетчерскую службу и готовиться к наступлению зимы с уверенностью, что районная управа готова содержать улицы в чистоте и безопасности.
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