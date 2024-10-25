Беспорядки в „цыганском квартале“ в Коркино Челябинской области: что известно

Вечером в среду, 23 октября, в городе Коркино Челябинской области была убита 40-летняя женщина, работавшая в такси. Как полагает следствие, у нее возник конфликт с 17-летним юношей, которого она подвозила домой. Молодой человек набросился на водительницу с ножом и не менее четырех раз ударил ее в грудь. У женщины остались двое несовершеннолетних детей — 11 и 15 лет, пишет региональное агентство новостей „Доступ“. Местное издание 74.ru приводит имя погибшей: Елена Сарафанова (Манжосова).

Вечером в четверг задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве. Еще одного человека проверяют на причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст.105 УК РФ), пишет Би-Би-Си.

С первых сообщений об убийстве таксистки СМИ называли подозреваемых цыганами. „Местные жители отмечают, что оба принадлежат к цыганской диаспоре, компактно проживающей в Коркино“, — написало агентство „Доступ“. 74.ru назвало беспорядки, последовавшие ночью, „погромом в цыганском квартале“.

Вскоре после задержания подозреваемого на улицы Коркино вышли около 150 человек, требуя наказать виновных в убийстве таксистки. Как пишет „Комсомольская правда — Челябинск“, „огромная толпа пришла вечером к домам родственников задержанного парня“.

В нескольких домах были выбиты стекла, в воздухе стоял запах гари, пишет 74.ru в хронике событий ночи. Телеграм-канал „Осторожно, новости“ утверждает, что в Коркино поджигали и переворачивали машины, которые местные жители считали „цыганскими“.

На место выехали ОМОН, Росгвардия и „другие силовые структуры“. Въезд в Коркино со стороны поселка Тимофеевка, где, как пишет 74.ru, живут цыгане, был перекрыт. В то же время „цыгане целыми семьями начали спешно покидать Коркино“, а жители соседнего Еманжелинска рассказали „Осторожно, новости“, что в их город приехали „семьями с большим количеством детей“ спасающиеся от беспорядков люди.