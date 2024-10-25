„Напоминает 1916 год“. Экономисты: власть потеряла контроль над российской экономикой
Ситуацию в российской экономике можно сравнить с пожаром в торфянике. На глубине полыхает вовсю, но на поверхности огня не видно, считают опрошенные Delfi экономисты. Инфляция выходит из под контроля, Фонд национального благосостояния к следующему году может быть почти полностью исчерпан. В бюджете заложены рекордные расходы на оборону, но с учетом инфляции он будет меньше прошлогоднего. Власти поднимают налоги, но денег им все равно не хватает.
Инфляция, которую наблюдают люди в магазинах, сильно будоражит общество, подтверждает Николай Кульбака, российский экономический аналитик, бывший доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). „Никто не знает точно, какова сейчас в России инфляция. Проблема в очень сильном разбросе данных по регионам и отраслям экономики,“ - говорит он Delfi.