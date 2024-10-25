WSJ: Илон Маск с 2022 года регулярно общается с Путиным

Миллиардер и сторонник Дональда Трампа - американский бизнесмен Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным, сообщила в пятницу, 25 октября, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на нескольких действующих и бывших чиновников в США, Европе и России.

По словам собеседников издания, Маск и Путин обсуждают личные и деловые темы, а также геополитическую напряженность. Газета отмечает, что сведения о контактах Маска с Кремлем, судя по всему, - „тщательно охраняемый секрет“, даже в администрации США не все знают о них. Один из собеседников WSJ заявил, что властям США не нравятся контакты Маска и Путина, но Белый дом не делал бизнесмену никаких замечаний.

В Белом доме обеспокоены контактами Маска с Путиным

Контакты Илона Маска с российским президентом, отмечает издание, беспокоят некоторых сотрудников действующей американской администрации, поскольку США рассматривают Путина как одного из своих главных противников. При этом у Маска есть допуск к некоторой секретной информации, а также деловые связи с американскими военными и разведывательными службами.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пока не отреагировал на этот материал. Вместо этого он продолжал публиковать в принадлежащей ему соцсети Х все новые посты в поддержку Трампа. Два года назад Маск еще категорически опровергал информацию о своих контактах с Путиным.

Между тем контакты между Маском и Путиным, по сведениям источников WSJ, продолжались и в нынешнем году. Один раз Путин передал Маску просьбу председателя КНР Си Цзиньпина не включать спутниковый интернет Starlink над Тайванем, сказали WSJ два источника. Эту просьбу Путин озвучил в конце 2023 года, сообщил бывший российский разведчик. Starlink до сих пор не предоставляет услуг связи на Тайване, который Китай считает частью своей территории. На сайте компании говорится, что обслуживание в регионе начнется „скоро“.

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