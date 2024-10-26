26.10.2024, 08:04
„Темное архаичное общество“: молдавский эксперт о причинах низкой поддержки евроинтеграции
ФОТО: | EPA
20 октября в Молдове одновременно прошли президентские выборы и референдум по вопросу европейской интеграции страны. „То, что задумывалось как легкая прогулка, обернулось сущим адом“, – комментирует для RusDelfi автор YouTube-канала Маленькая страна Дмитрий Гаркалюк.
По итогам референдума о вступлении Молдовы в Европейский союз, 50,46% избирателей поддержали эту инициативу, тогда как 49,54% высказались против.
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