За рубежом
26.10.2024, 08:04

„Темное архаичное общество“: молдавский эксперт о причинах низкой поддержки евроинтеграции

 
„Продать этот референдум было крайне сложно“
„Продать этот референдум было крайне сложно“
ФОТО: DUMITRU DORU | EPA

20 октября в Молдове одновременно прошли президентские выборы и референдум по вопросу европейской интеграции страны. „То, что задумывалось как легкая прогулка, обернулось сущим адом“, – комментирует для RusDelfi автор YouTube-канала Маленькая страна Дмитрий Гаркалюк.

По итогам референдума о вступлении Молдовы в Европейский союз, 50,46% избирателей поддержали эту инициативу, тогда как 49,54% высказались против.

Дмитрий Гаркалюк считает результаты референдума „отличными“, однако подчеркивает, что у этой процедуры не было практического значения. „Референдум не имел никаких политических последствий, – заявил он в интервью RusDelfi. – Нам как два года назад сказали, что Молдова вступит в Евросоюз в 2030 году, так с тех пор ситуация не изменилась. Ни один высокопоставленный представитель ЕС не выступал перед референдумом с заявлениями о том, что, если граждане проголосуют „за“, то процесс евроинтеграции ускорится“.

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