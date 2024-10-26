„Темное архаичное общество“: молдавский эксперт о причинах низкой поддержки евроинтеграции

Дмитрий Гаркалюк считает результаты референдума „отличными“, однако подчеркивает, что у этой процедуры не было практического значения. „Референдум не имел никаких политических последствий, – заявил он в интервью RusDelfi. – Нам как два года назад сказали, что Молдова вступит в Евросоюз в 2030 году, так с тех пор ситуация не изменилась. Ни один высокопоставленный представитель ЕС не выступал перед референдумом с заявлениями о том, что, если граждане проголосуют „за“, то процесс евроинтеграции ускорится“.