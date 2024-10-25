Мнение
25.10.2024, 20:25

МНЕНИЕ | В Беларуси очередные „безвыборы“. Лукашенко снова опирается на помощь Кремля

 
Виталий Молчанов
Представитель Офиса Светланы Тихановской в Эстонии и Латвии Виталий Молчанов
Представитель Офиса Светланы Тихановской в Эстонии и Латвии Виталий Молчанов
ФОТО: личный архив

Белорусский режим назначил президентские выборы на 26 января 2025 года. И мы понимаем, что это — не более, чем политический спектакль. Мы не называем даже это словом „выборы“, потому что это — попытка скрыть отсутствие настоящего, реального выбора за фальшью диктатора. Мы называем это между собой „безвыборы“. Лукашенко пытается показать очередной спектакль. Надеясь, что этот спектакль отвлечет внимание белорусов, политиков и международной общественности о реальной ситуации в Беларуси. Это фарс. Его нельзя назвать выборами.

Это попытка продолжить тридцатилетнее правление, где единственным кандидатом является страх и насилие. Демократические силы Беларуси 23 октября сделали общее заявление в отношении этих „недовыборов“.

Есть только 10 дней для того, чтобы можно было зарегистрировать инициативные группы, что, безусловно, дает очень маленькие возможности, которых и так фактически нет в Беларуси. Даже тем людям, которые хоть немного настроены против Лукашенко. Лукашенко пытается держать власть через репрессии против белорусского общества, опираясь на содействие Кремля. Ведь буквально перед объявлением так называемых выборов Кремль заявил, что готов в случае протестов помогать подавлять их.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии