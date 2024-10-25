25.10.2024, 20:25
МНЕНИЕ | В Беларуси очередные „безвыборы“. Лукашенко снова опирается на помощь Кремля
ФОТО: личный архив
Белорусский режим назначил президентские выборы на 26 января 2025 года. И мы понимаем, что это — не более, чем политический спектакль. Мы не называем даже это словом „выборы“, потому что это — попытка скрыть отсутствие настоящего, реального выбора за фальшью диктатора. Мы называем это между собой „безвыборы“. Лукашенко пытается показать очередной спектакль. Надеясь, что этот спектакль отвлечет внимание белорусов, политиков и международной общественности о реальной ситуации в Беларуси. Это фарс. Его нельзя назвать выборами.
Это попытка продолжить тридцатилетнее правление, где единственным кандидатом является страх и насилие. Демократические силы Беларуси 23 октября сделали общее заявление в отношении этих „недовыборов“.
Уже заказано?