МНЕНИЕ | В Беларуси очередные „безвыборы“. Лукашенко снова опирается на помощь Кремля

Белорусский режим назначил президентские выборы на 26 января 2025 года. И мы понимаем, что это — не более, чем политический спектакль. Мы не называем даже это словом „выборы“, потому что это — попытка скрыть отсутствие настоящего, реального выбора за фальшью диктатора. Мы называем это между собой „безвыборы“. Лукашенко пытается показать очередной спектакль. Надеясь, что этот спектакль отвлечет внимание белорусов, политиков и международной общественности о реальной ситуации в Беларуси. Это фарс. Его нельзя назвать выборами.