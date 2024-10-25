„Это наше дело“: Путин впервые прокомментировал отправку военных КНДР в Россию

Вопрос Путину задал журналист американской телекомпании NBC. Он сказал, что присутствие военных КНДР показывают спутниковые снимки. „Что они здесь делают? — спросил журналист. — И не является ли это серьезной эскалацией конфликта?“

„Не действия России привели к эскалации“, — отреагировал Путин и в очередной раз заговорил о „госперевороте“ в Украине в 2014 году. Он также обвинил западные страны в том, что они вооружают украинскую армию и помогают ей воевать.

Путин напомнил, что ранее в четверг Госдума ратифицировала договор о „всеобъемлющем стратегическом партнерстве“ с Северной Кореей, подписанный российским президентом в Пхеньяне летом этого года. Договор подразумевает „оказание взаимной помощи в случае агрессии“ против одного из его участников.

„Там есть статья 4“, — сказал Путин. И добавил: Пхеньян „относится к нашим договоренностям серьезно“.

Статья 4 соглашения предусматривает, что „если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации“.

„Что и как мы будем делать в рамках этой статьи, это уже наше дело“, — заключил Путин, не рассказав никаких подробностей об отправке северокорейских военных в Россию и их целях.

„Посмотрим, как будет развиваться этот процесс“, — добавил он, после чего заявил, что российские военные в Украине сейчас действуют „уверенно на всех направлениях“.

Что касается спутниковых снимков, на которые сослался американский журналист, то Путин отшутился: „Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают“.

Об отправке северокорейских военных в октябре сообщали Южная Корея, Украина и США.