Правда ли, что в Нью-Йорке показали рекламу военной службы по контракту в Татарстане?

Для вербовки жителей Татарстана на войну с Украиной был создан специальный сайт heroes-tatarstan.ru , где желающие могут заключить контракт с Вооружёнными силами РФ. На этом ресурсе указан единый телефон горячей линии по вопросам службы по контракту, а также номера пункта отбора и центра по приёму на такую службу. Однако все они отличаются от того контакта, который приведён на экране из вирусного ролика (+79655897483). Тем не менее такой номер на сайте тоже есть , но он нужен не потенциальным рекрутам, а рекрутерам. Дело в том, что с июля 2024 года в Татарстане действует специальная „ акция “: местные жители могут получить по 100 000 руб. за каждого человека, по их приглашению заключившего контракт и убывшего в воинскую часть.

16-секундная запись начала распространяться в русскоязычных Telegram-каналах 9 октября. Как утверждается, видео снято в центре Нью-Йорка. На нём показан расположенный на стене небоскрёба электронный билборд, где демонстрируется реклама, предлагающая подписать контракт с Вооружёнными силами РФ в Республике Татарстан. „Вступай в армию победы! 4 500 000 руб. — заработная плата за первый год“, — говорится на табло. За кадром также слышен мужской голос: „Нормально так татары могут удивить. Подпиши контракт в Татарстане“. В нижней части объявления приведён номер телефона и QR-код с литерой Z, который ведёт на паблик „ Za наших! | Сообщество патриотов “ во „ВКонтакте“. Telegram-канал „ Юрий будет Дудь “ (46 000 просмотров на момент написания этого разбора; не связан с журналистом Юрием Дудём) при этом уточнил, что рекламу на Таймс-сквер оплатили власти Татарстана.

„Ребят, сегодня я решил что-то… с утра встал, думаю: давай сгоняю-ка я в Нью-Йорк. А почему бы и нет? Центр принятия решения всё-таки. Вы всё время меня просили: „Саня, попади же в центр принятия!“ Помните эту шутку про ракетные войска? „Хочешь попасть в США — поступай в ракетные войска“. Но кое-что сегодня я хотел вам показать — это просто… я такого не ожидал, если честно! Посмотрите, вот такой вот баннер на русском в самом центре Нью-Йорке, в самом сердце Америки баннер на русском языке. Говорится здесь: „Пора возвращаться домой“. Это знак — „Алабуга“. (Смеётся.) Такого я не ожидал, если честно“.

Кадры с якобы запечатлённой на них рекламой „Алабуги“ в Нью-Йорке с 17 ноября 2022 года и правда распространялись по множеству Telegram-каналов и СМИ, среди которых российские государственные информагентства ТАСС и „ РИА Новости “. Причём вместе с фото расходилось и 37-секундное видео . В ролике звучит голос блогера, известного как Саня во Флориде. Запись он опубликовал на своём уже удалённом YouTube-канале. На ней он говорит:

Рассказывая о распространяемом видео (без выдвижения сомнений в его подлинности), Telegram-канал „ Итиль “ (52 000 просмотров) заявил, что Таймс-сквер в Нью-Йорке „уже давно стала местом удивительных событий“. При этом автор поста вспомнил, что на таком же экране (хотя некоторые ресурсы неверно определили здание как небоскрёб One Times Square ) уже якобы показывали рекламу особой экономической зоны (ОЭЗ) „ Алабуга “, находящейся в Елабужском районе Татарстана. По сообщениям СМИ , там производят дроны, используемые для атак на Украину, из-за чего в апреле 2024 года украинские беспилотники атаковали общежитие „Алабуги“. Незадолго до этого Минфин США ввёл санкции как против ОЭЗ, так и против её руководства и некоторых резидентов.

Что касается самого вирусного видео, то там действительно показана центральная часть Манхэттена. В момент записи оператор находился у здания Two Times Square на площади Таймс-сквер на пересечении Бродвея и Седьмой авеню. При этом предполагаемая реклама была составлена на русском языке и содержала российские контакты, поэтому не совсем ясно, какой эффект она должна была возыметь.

В то же время в этой истории немало признаков фейка. Например, автор вирусного видео — прокремлёвский блогер, чей Telegram-канал был уличён в распространении десятков ложных сообщений, в том числе и сфабрикованных роликов. При этом „Проверено“ не смогло найти никаких упоминаний такой рекламы в американских СМИ и аналогичных видео, снятых другими пользователями Сети. Учитывая плотный поток туристов и местных жителей на одной из центральных площадей крупного мегаполиса, кажется маловероятным, чтобы больше никто не обратил внимания на русскоязычную рекламу.

Согласно пресс-релизу на официальном сайте ОЭЗ, ролик действительно крутили на Таймс-сквер, в разговоре с „Коммерсантом“ это подтвердила официальная представительница „Алабуги“ Дания Уталиева. По её словам, рекламу разместили с целью рекрутинга и в первую очередь ориентировались на выходцев из России, специализирующихся в области авиации, микроэлектроники и IT. Изданию „Татар-информ“ о подлинности видео рассказал и гендиректор „Алабуги“ Тимур Шагивалеев: „Это правда, мы разместили рекламу на Таймс-сквер. Сейчас необходимо, чтобы люди с самыми современными специальностями в авиастроении, микроэлектронике, биотехнологиях вернулись назад в Россию, Татарстан, „Алабугу“. Нужно, чтобы они развивали нашу страну. Очевидно, что конкуренция обостряется и мы по-настоящему конкурируем с мировыми лидерами“. При этом он не уточнил, сколько денег было потрачено на пиар-акцию. „Реклама будет транслироваться не так долго. Важнее символизм мероприятия, что мы ждём специалистов. Стоимость рекламы не так принципиальна. Принципиально, что люди принесут знания на миллиарды долларов, что позволит развивать промышленность, в том числе развивать промышленность в Елабуге“, — добавил Шагивалеев.

Сравнив обе записи, можно убедиться: реклама службы по контракту в Татарстане точно была подделана. На обоих видео, снятых с одного ракурса, запечатлены одни и те же пешеходы, на небе заметны те же облака, а на других экранах демонстрируется та же последовательность рекламных роликов. Получается, кто-то отредактировал запись, распространявшуюся в Рунете ещё в ноябре 2022 года, изменив там как видео-, так и аудиодорожку. По данным TGStat, первыми ролик о рекламе службы по контракту разместили татарстанские Telegram-каналы.

Telegram-канал „Тупой татарский пиарщик“, освещающий новости медиа и рекламы в Татарстане, назвал сообщения о ролике с рекламой „Алабуги“ в Нью-Йорке нелепой фотожабой и заявил, что ОЭЗ решила вложиться в пиар в федеральных Telegram-каналах. Судя по всему, первым из них был канал „ Пул N3 “ (953 000 просмотров), который неоднократно размещал рекламные записи об „Алабуге“. Там фото появилось 17 ноября в 09:20 по московскому времени. Спустя несколько дней „Тупой татарский пиарщик“ обратил внимание на публикацию казанского интернет-журнала Enter и предположил, что издание „заколлабилось“ с ОЭЗ. Так, 21 ноября в его соцсетях появилась подборка фото с шутливыми надписями, нанесёнными на другой экран на том же здании в Нью-Йорке. „Вслед за „Алабугой“ решили покорить Таймс-сквер“, — говорилось в подписи. При этом, согласно скриншоту „Тупого татарского пиарщика“, в Instagram-аккаунте Enter были тегнуты уже ныне недоступные страницы @alabuga_polytech и @alabuga_development . На момент написания этого разбора текст подписи изменён: там упомянут лишь нерабочий аккаунт @sezalabuga , а на одном из фото отмечен аккаунт @aldevelopment1 .

В татарстанских СМИ приводилось и другое подтверждение подлинности рекламы — запись онлайн-трансляции с веб-камеры, установленной на Таймс-сквер. Например, сайт 116.ru опубликовал скриншот, на котором видна дата 16 ноября и местное время 15:05. Татарстанская интернет-газета „Бизнес Online“, в свою очередь, выложила 25-секундное видео, на котором нет указания даты и времени, но также запечатлена демонстрация ролика на стене небоскрёба. „Реклама „Алабуги“ за последние 12 часов появилась на Таймс-сквер как минимум один раз“, — говорится на сайте. Оба издания не привели ссылки на саму трансляцию, а к 2024 году она вряд ли сохранилась, поэтому проверить подлинность записи крайне затруднительно.

Как упоминалось выше, в Рунете также распространялся коллаж из двух фотографий, который издание „Татар-информ“ подписало как снимок, присланный пресс-службой ОЭЗ. „Проверено“ изучило одну из них и пришло к выводу, что она была сделана в том же месте и почти в то же время, когда снимался вирусный ролик. Вероятно, у фото и видео один автор.

В октябре 2023 года „Тупой татарский пиарщик“ рассказал о ещё одной (по его словам, поддельной) рекламе ОЭЗ „Алабуга“ в США — на этот раз в Лос-Анджелесе, рядом с местом, где тогда находилась штаб-квартира SpaceX. Многие татарстанские СМИ писали, что билборд установили накануне открытия штаб-квартиры образовательного проекта „Алабуга политех“. При этом на рекламе было несколько англоязычных надписей, среди которых „Илон Маск, как насчёт спутников Юпитера?“ и „Сергей Королёв в нашем ДНК“. Также там был изображён QR-код, который вёл на ныне неработающий сайт elonpoyekhali.com с 37-секундным видео об инвестпроектах, которые якобы можно реализовать на спутниках Юпитера. Об этом билборде в основном писали лишь татарстанские ресурсы, хотя такую рекламу упоминали также издания Meduza и „Сибирь.Реалии“. Тем не менее среди доказательств существования билборда с рекламой ОЭЗ недалеко от штаб-квартиры SpaceX — лишь одно фото. „Проверено“ отправило запросы о комментарии в компании Becker Boads и Enforce Media, которые ответственны за этот рекламный щит в Лос-Анджелесе, но ответа не получило.

О вирусной рекламе на Таймс-сквер высказался и Юрий Дегтярёв — бывший генпродюсер Rutube, а также основатель портала „“Спасибо“, Ева!“ и студии My Duck’s Vision, которая среди прочего занималась созданием фейковых инфоповодов. Комментарий медиаменеджера привело издание KazanFirst: „Это же фейк простецкий до чёртиков. Думаю, здесь нечего даже обсуждать. За три копейки фейк, сделанный на коленке просто потому, что ничего другого не случилось. Давайте для начала: как бы „Алабуга“ сделала такое в Нью-Йорке? Никак. Очевидно, у „Алабуги“ нет ресурсов, которые они могли бы использовать для экрана“. Отметим, что Дегтярёв долгое время сотрудничал с медиаменеджеркой Кристиной Потупчик, которая, по данным журналистских расследований, сейчас руководит одной из российских фабрик фейков. По словам Потупчик, проект My Duck’s Vision запустил в СМИ сотни уток, многие из которых якобы до сих пор не раскрыты. Причём канал „Тупой татарский пиарщик“, ссылаясь на неназванных „московских коллег“, заявил, что ролик про „Алабугу“ создавала студия Дегтярёва.

„Проверено“ уже много раз опровергало сфабрикованные записи, часть которых якобы была снята в Нью-Йорке, включая площадь Таймс-сквер. Мы разбирали и случаи, когда для разных фейков использовалась одна и та же видеооснова. Например, так было с двумя роликами, на которых якобы были показаны проекции, демонстрируемые в 2022 и 2023 году в Нью-Йорке на здании представительства США при ООН.

Таким образом, в Нью-Йорке не показывали рекламу службы по контракту в Татарстане. На самом деле вирусный ролик был создан на основе видео, разошедшегося в ноябре 2022 года. На той записи якобы была запечатлена реклама ОЭЗ „Алабуга“, которая, возможно, демонстрировалась на электронном билборде в центре Манхэттена.

Итог: Фейк