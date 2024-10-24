Так толпой могли бегать команды еще в XIX веке: блогер анализирует матч Барселона - Бавария

Матч Барселона - Бавария показывает один из вариантов будущего футбола. Не в плане индивидуального мастерства, а в плане идей. У Флика и Компани ставка на высокий прессинг - и потому время от времени могут возникать ситуации уровня той, что на кадре. Прямо поразило по ходу просмотра, так что отмотал назад и сделал скриншот. Все 20 полевых игроков - в пределах полосы метров в 30. Легко различим вратарь „Барсы“, да и кипер „Баварии“ там не так, чтобы далеко. Да, смело, да, радикально, но есть тренеры, которые готовы принимать такие риски.

Что-то похожее недавно видел в игре „Брайтона“ с „Тоттенхэмом“, там тоже хватало голов, закончили на 5, а могли и вдвое больше смело забить. Тут 4 за тайм - и думаю после перерыва трёшку ещё смело можно ждать. И ещё - такой футбол возвращает важность роли настоящего форварда. И Кейн, и Левандовски - далеко не стандартные девятки, торчащие в штрафной, оба умеют и любят отходить назад. Но в решающие моменты после таких вот атак на встречных курсах настоящий, природный центральный нападающий будет давать очень много. И таких форвардов в последние пару сезонов как будто становится всё больше. Если эта ветвь развития - повторюсь, одна из, далеко не единственная - победит как школа, то результативность точно подскочит.

Возвращение к истокам - так, возможно, даже если не брать совсем уж средние века, толпой могли бегать команды ещё в XIX веке, когда играли условные 1-2-8, и удивились бы, если б кому-то вообще пришло в голову оцифровать футбол. Прошло почти полтора века - и мы снова здесь.

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