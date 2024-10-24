Выступающая за Эстонию фигуристка обвинила американского спортсмена Ивана Десятова в изнасиловании

Сегодня на сайте „Спорт-Экспресс“ появилась новость о том, что фигурист Иван Десятов был отстранен от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте.

По уточненным данным, обвинения против Ивана Десятова связаны с инцидентом, в котором участвует 21-летняя француженка Солен Мазенг, представляющая Эстонию. В то же время в американской федерации фигурного катания есть другой спортсмен, который обвиняется в сексуальном контакте с несовершеннолетней, однако это не касается Десятова.

В сентябре Мазенг в своих соцсетях рассказала об изнасиловании, которое было совершено над ней. „Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне. Казалось, все шло как обычно, пока все не изменилось. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена“, — написала она, но не назвала обидчика. Позже фигуристка уточнила, что он „использовал мою уязвимость, зная, что я нахожусь под воздействием лекарств“.

Согласно информации от двух источников „СЭ“, Солен Мазенг действительно имела в виду Ивана Десятова, и инцидент произошел в Загребе на турнире Golden Spin. В связи с судебным разбирательством Десятову может грозить тюремный срок.

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