ВИДЕО | Эстонская женская сборная по футболу вышла в финал Балтийского турнира, сравняв счет на последних минутах

В первом тайме полуфинального матча Балтийского турнира между женскими сборными Эстонии и Литвы игра шла в равной борьбе, как отмечает Jalgpall.ee. Оба коллектива перемещали мяч по полю, но не смогли создать опасных моментов для взятия ворот, так как атаки часто заканчивались без точных ударов, а защита обеих команд действовала надежно. Лучшие моменты для Эстонии были связаны со штрафным ударом Лизетт Таммик, когда мяч ушел выше ворот, и дальним ударом Влады Кубасовой на 39-й минуте, который вратарь Литвы легко отразила.

Первая половина второго тайма продолжала проходить в равной борьбе, без опасных моментов и с надежной игрой в обороне обеих команд. Однако самые интересные события развернулись в последние 15 минут матча. На 75-й минуте Лизетт Таммик выполнила отличный навес с левого фланга в штрафную, и Анетт Салей, сыграв с первого касания, отправила мяч в ворота, выведя Эстонию вперед. Однако радость эстонок длилась недолго — уже через минуту литовка Эрика Шупелите, которая вышла на замену за семь минут до этого, сравняла счет мощным дальним ударом.

На 79-й минуте Эрика Шупелите вновь отметилась, успешно завершив хитрую передачу Риманте Йонушайте и вывела Литву вперед. Эстония начала активно искать возможность для восстановления равенства, однако с 88-й минуты оказалась в меньшинстве после того, как Мари-Лийс Лиллемяэ получила вторую желтую карточку. Несмотря на это, на первой компенсированной минуте второго тайма эстонкам удалось изменить ход игры: Влада Кубасова, получив длинную передачу от Каири Химанен, ворвалась в штрафную и была сбита, что привело к назначению пенальти. Кубасова уверенно реализовала его, сравняв счет в решающие моменты встречи.

После финального свистка команды приступили к серии пенальти. Литва смогла забить только один из четырех одиннадцатиметровых, в то время как Лизетт Таммик успешно реализовала пятый удар Эстонии. Это обеспечило действующим победителям Балтийского турнира выход в финал.