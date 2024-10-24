Нарвская оппозиция выдвинула вотум недоверия председателю горсобрания. Предвыборная гонка началась?

Всего под документом поставили свои подписи девять депутатов. Бывший мэр Нарвы Катри Райк прокомментировала это событие.

„Вотум недоверия главе городского собрания Ирине Янович витает в воздухе уже давно. Например, совершенно непонятно, что председатель совета целый год не ставила на повестку дня решение о создании единого теплового района. Это помешало проведению конкурса, чтобы дать Нарве шанс на стабильное производство тепла. Сырость в уборных – одна из самых больших проблем для горожан. Давно очевидно, что правящая коалиция не справляется со своей работой. Например, в повестке дня сегодняшнего заседания совета всего пара пунктов. Хорошо, что оппозиция задает вопросы, иначе заседание было бы позорно коротким. Можно сказать, что это вина городской администрации, но на самом деле повестка дня формируется в сотрудничестве с городским собранием. Если нет сотрудничества, то нет и повестки дня заседания городского собрания. Влияние Ирины Янович на образовательную систему Нарвы недопустимо велико, хотя она является руководителем всего одной школы. Директора школ не должны быть депутатами“, – говорит Райк.

Янович была избрана председателем городского собрания в сентябре 2023 года. Оппозиция вменяет ей в вину бездействие на своем посту. По словам критиков, Янович за год успела только распределить „хлебные“ должности в советах муниципальных предприятий, а сама села в кресло директора пяхклимяэской школы.

Сама Янович отмечает, что оппозиция отлично справляется со своей работой – критикует действующую власть.

„Остался всего год до выборов, так что я считаю, что таким образм дан старт предвыборной борьбе. В то что оппозиция соберет 16 голосов я, признаться, не верю“, – добавляет Янович.

Инициировавшая процедуру вынесения вотума недоверия Яна Кондрашева карты пока не раскрывает.