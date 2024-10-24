От Вьетнама до Ирана: кому и как помогала воевать Северная Корея

В среду, 23 октября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Пентагона есть доказательства переправки в Россию северокорейских военных. Разведка Южной Кореи сообщает, что КНДР уже предоставила Москве три тысячи военнослужащих, а всего их будет 10 тысяч. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о двух бригадах по шесть тысяч человек в каждой.

Если эти данные подтвердятся, и КНДР действительно отправила тысячи своих военных на помощь российской армии, то эта кампания станет первым случаем такого массового участия северокорейских военнослужащих в войне за пределами Кореи.

Однако северокорейские военные и раньше помогали дружественным странам в их войнах, хотя и не в таком количестве. Они участвовали в конфликтах по всему миру, от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Африки. О том, как армия КНДР получала опыт боевых действий в чужих войнах — в этом материале Би-би-си.

Война во Вьетнаме

В первый раз КНДР напрямую вмешалась в войну за пределами государства в 1960-х годах. Вьетнамская война во многом была похожа на Корейскую: коммунистический Север против проамериканского Юга. Северная Корея выиграла свою войну и была готова помочь Вьетнаму сражаться с американцами.

В октябре 1966 года правящая Трудовая партия Кореи приняла решение оказать военную помощь Вьетнаму. В начале 1967 года КНДР начала поставку вооружений Ханою, направив во Вьетнам оружие, боеприпасы и до 2 млн комплектов униформы.

Кроме того, для защиты Ханоя Вьетнам получил от Северной Кореи истребители, усилившие 921-й и 923-й авиаполки, которые состояли из советских МиГ-17 и МиГ-21. Тогда было известно только, что боевые самолеты предоставило „некое государство“. И только в 1996 году Пентагон доподлинно установил, что истребители поставлял Пхеньян, а сам Вьетнам официально это признал еще позже, в 2001 году. Кроме того, во время войны на стороне вьетнамских коммунистов сражались и до 200 северокорейских летчиков.

Ближний Восток