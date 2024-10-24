От Вьетнама до Ирана: кому и как помогала воевать Северная Корея
Госдума ратифицировала договор о „всеобъемлющем стратегическом партнерстве“ с Северной Кореей. В этом документе есть пункт об оказании взаимной военной помощи в случае нападения на одну из стран, а Wall Street Journal писала, что в договоре есть и тайный пункт об отправке северокорейских военных на войну с Украиной.
В среду, 23 октября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Пентагона есть доказательства переправки в Россию северокорейских военных. Разведка Южной Кореи сообщает, что КНДР уже предоставила Москве три тысячи военнослужащих, а всего их будет 10 тысяч. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о двух бригадах по шесть тысяч человек в каждой.
Если эти данные подтвердятся, и КНДР действительно отправила тысячи своих военных на помощь российской армии, то эта кампания станет первым случаем такого массового участия северокорейских военнослужащих в войне за пределами Кореи.
Однако северокорейские военные и раньше помогали дружественным странам в их войнах, хотя и не в таком количестве. Они участвовали в конфликтах по всему миру, от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Африки. О том, как армия КНДР получала опыт боевых действий в чужих войнах — в этом материале Би-би-си.
Война во Вьетнаме
В первый раз КНДР напрямую вмешалась в войну за пределами государства в 1960-х годах. Вьетнамская война во многом была похожа на Корейскую: коммунистический Север против проамериканского Юга. Северная Корея выиграла свою войну и была готова помочь Вьетнаму сражаться с американцами.
В октябре 1966 года правящая Трудовая партия Кореи приняла решение оказать военную помощь Вьетнаму. В начале 1967 года КНДР начала поставку вооружений Ханою, направив во Вьетнам оружие, боеприпасы и до 2 млн комплектов униформы.
Кроме того, для защиты Ханоя Вьетнам получил от Северной Кореи истребители, усилившие 921-й и 923-й авиаполки, которые состояли из советских МиГ-17 и МиГ-21. Тогда было известно только, что боевые самолеты предоставило „некое государство“. И только в 1996 году Пентагон доподлинно установил, что истребители поставлял Пхеньян, а сам Вьетнам официально это признал еще позже, в 2001 году. Кроме того, во время войны на стороне вьетнамских коммунистов сражались и до 200 северокорейских летчиков.
Ближний Восток
Основатель и многолетний лидер КНДР Ким Чен Ир называл Израиль „имперским сателлитом“ и с 1960-х оказывал поддержку врагам еврейского государства. Пхеньян официально сотрудничал с Египтом и Сирией, неофициально — с Организацией освобождения Палестины и другими радикальными формированиями, проводя для боевиков тренировочные лагеря.
Но непосредственное участие в арабо-израильском конфликте северокорейские военные приняли только в 1973 году.
18 июля 1972 года президент Египта Анвар Садат распорядился удалить из страны всех советских военных, а их базы передать государству. Советский Союз в это время проводил политику „разрядки“ и старательно избегал прямого или опосредованного конфликта с США. Садат был недоволен ограничениями на использование оружия, на которых настаивала Москва. В итоге Египет остался без военных советников, пилотов и техников из СССР, при том что военно-воздушные силы страны состояли преимущественно из советских МиГ-21.
В июне 1973 года Садат пригласил в Египет военных советников из КНДР. Северная Корея, по замыслу президента и командующего ВВС (и будущего президента) Хосни Мубарака, могла лучше других справиться с полученными от СССР системами ПВО и истребителями МиГ-21, писал специалист по Ближнему Востоку, экс-глава международного отдела Wall Street Journal Джей Соломон.
В общей сложности Пхеньян отправил в Египет 1500 специалистов для обслуживания советских зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, КНДР перед самой войной с Израилем предоставила египетским ВВС 20 опытных пилотов. Как писал позже в своем докладе командующий израильской авиацией Биньямин Пелед, во время боевых действий по меньшей мере два истребителя противника управлялись северокорейскими пилотами.
Вскоре после войны 1973 года израильская разведка перехватила переговоры пилотов ВВС Сирии. По просьбе Израиля специалисты из Пентагона определили, что это были снова летчики из КНДР.
Ирано-иракская война
После Исламской революции в Иране в 1979 году Ким Ир Сен постарался наладить отношения с новым руководством республики. США ввели санкции против Ирана, а после того, как в страну в 1980 году вторглись иракские войска, дополнительно усилили эмбарго на поставки оружия.
Пхеньян в обход санкций начал поставлять Ирану вооружения, а вместе с ракетными установками в Исламскую республику прибыли и северокорейские военные, около 100 человек. Интенсивное военное сотрудничество между двумя странами продолжалось и после окончания ирано-иракского конфликта, вплоть до начала 1990-х, когда в КНДР разразился экономический кризис.
Африка
В разгар холодной войны у КНДР хватало ресурсов участвовать и в политике африканских стран. Северокорейские военные советники помогали фронту Полисарио — сепаратистам из Западной Сахары; они обучали повстанцев в Анголе и в Намибии.
В 1970-х Пхеньян наладил отношения с двумя одиозными африканскими диктаторами: президентом Экваториальной Гвинеи Франсиско Нгемой и лидером Уганды Иди Амином. Нгема не скрывал своего восхищения Ким Чен Иром, инструкторы из Северной Кореи входили в его охрану, а через Экваториальную Гвинею шли поставки корейского оружия для повстанцев юго-западной Африки. А после свержения диктатора его семья бежала в КНДР.
Тесные отношения Северной Кореи с Угандой не прекратились и после падения режима Иди Амина. В африканской стране при содействии КНДР был построен военный завод. Сотрудничество продолжалось десятилетиями, несмотря на международные санкции против КНДР. Например, в 2007 году Уганда и Северная Корея подписали договор о подготовке пилотов и технического персонала для угандийской армии.
В 2016 году Cовет безопасности ООН принял резолюцию 2770, напрямую запрещавшую привлечение „инструкторов, советников или других должностных лиц из КНДР для обучения сотрудников полиции, военизированных формирований и военных“. Но только через два года после этого Уганда уступила международному давлению, прекратила военное сотрудничество с Пхеньяном и отказала в визах 14 пилотам-инструкторам из КНДР.