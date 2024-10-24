Нарва получит на реконструкцию стадиона „Калев-Фама“ 921 тысячу евро, если вложится в нее сама

Николй Бурдаков, президент нарвского футбольного клуба „Нарва Транс“ сказал, что сейчас клуб уповает на реализацию проекта глобального обновления стадиона „Калев-Фама“, который он арендует у города.

„Речь идет о замене искусственного газона, замене освещения поля, строительстве здания с раздевалками, другими помещениями, туалетами в числе прочего. До сих пор на территории стадиона нет общественного туалета, что, конечно, нонсенс. Год назад город был готов построить его — выделили на общественный туалет 70 тысяч евро. Но когда провели конкурс на подрядчика, выяснилось, что дешевле, чем за 200 тысяч его не построить. Не знаю, откуда такие цифры, но туалета до сих пор нет“, – говорит Николай Бурдаков.

– Раздевалки, между тем, какие-то есть.

„Так это — строительные вагончики по сути, давно устаревшие во всех смыслах. Их срок службы по хорошему — 5 лет, а уже почти в три раза больше. Все обветшало, сгнило, требует замены“, — уверяет Бурдаков.

Президент клуба сообщает, что проект реконструкции стадиона был поддержан Фондом Справедливого перехода, гарантировавшего 921 тысячу есть, но для этого город должен обеспечить самофинансирование в размере 20 процентов от общего бюджета. Каким будет общий бюджет — пока совершенно неизвестно, точную сумму покажут конкурсы на каждую часть проекта.

„Я уже общался с руководством Нарвы по этому поводу, и в целом готовность поддержать развитие стадиона самофинансированием проекта есть. Напомню на всякий случай, что стадион принадлежит городу, а клуб его арендует. Хватит ли этих денег на все — другой вопрос, пока сказать трудно. Мы уже подготовили условия конкурса на замену искусственного газона, готовим конкурс на строительство новой системы освещения. Сейчас используются устаревшие дорогостоящие лампы, которые постоянно перегорают, а их замена обходится очень дорого. Их необходимо менять на более современные, надежные“, — сообщает Бурдаков.