Трагедия в семье Фьюри: жена потеряла ребенка перед боем Тайсона с Усиком

Тайсон Фьюри открылся о тяжелой утрате, которую пережила его жена Пэрис накануне боя с Александром Усиком. В интервью он поделился, что Пэрис потеряла ребенка, находясь на шестом месяце беременности. Он выразил глубокое сожаление, что не смог быть рядом с ней в этот трудный момент, так как находился в другой стране.

Фьюри рассказал, что Пэрис обычно приезжает на неделю перед боем, но на этот раз ей стало плохо, и он сразу заподозрил, что произошло что-то серьезное. Когда она подтвердила его опасения, это стало для него настоящим ударом. Он отметил, что пережить такую утрату в одиночку — крайне тяжело.

Несмотря на личную трагедию, Фьюри подчеркнул, что не считает это оправданием для своего выступления на ринге. Он остаётся человеком чести и делает все возможное для достижения результата, не позволяя эмоциям отвлекать его во время боя. Тайсон также выразил надежду на то, что в будущем у них с Пэрис будут дети, хотя в данный момент это требует времени на восстановление.

Тайсон Фьюри и его жена Пэрис поженились в 2008 году, и за это время у них родилось семеро детей.

Первый бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри закончился победой украинца по решению судей. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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