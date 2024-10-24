„Я выстрелил в трех учеников“ – стали известны подробности допроса школьника, устроившего стрельбу в Финляндии

12-летний мальчик, который подозревается в стрельбе в школе Виертола в Вантаа 2 апреля, признался в своих действиях во время первого полицейского допроса.

– Не хотите своими словами рассказать, что произошло? – спросил мальчика следователь.

– Я выстрелил в трех школьников из пистолета, – ответил подросток.

По его словам, на такой шаг его толкнули издевательства и дискриминация.

При этом у следствия нет доказательств того, что жертвы стрельбы издевались над стрелявшим.

Подозреваемый также признался, что взял пистолет из оружейного сейфа своего родственника. Он рассказал и то, что заранее спланировал свой поступок.

В день ЧП он пришел в школу и сразу направился в туалет. Там он слушал музыку, а затем решился на свой поступок. Сначала он хотел выпустить все 14 имеющихся у него патронов, однако не сделал этого.

Допрос длился недолго.

– Вы понимаете, что произошло? – спросил офицер.

– Я понимаю, – заявил мальчик.

Как сообщалось ранее, 2 апреля утром в школе Виертола в Вантаа произошла стрельба. Полицию вызвали на место происшествия примерно в 9.08 утра. К 9.17 на место прибыл первый патруль.

По данным полиции, стрельбу открыл 12-летний ученик школы. В результате стрельбы один ребенок погиб сразу и двое были тяжело ранены. Жертвами стали учащиеся 6 класса.

Подозреваемого задержали в районе Хельсинки Силтамяки в 09:58. Задержанный не оказал сопротивления. У него обнаружили огнестрельное оружие.

Использованный в стрельбе пистолет принадлежит, по данным полиции, его родственнику.

Что сообщила полиция

Комиссар по уголовным делам Киммо Хювяринен рассказал на пресс-конференции 2 апреля днем, что полиция провела крупномасштабную операцию, в которой принимали участие пять глав следственных групп. Кроме того, к делу была привлечена Центральная криминальная полиция. На данном этапе полиция подозревает преднамеренное убийство и два покушения на убийство.