„Я выстрелил в трех учеников“ – стали известны подробности допроса школьника, устроившего стрельбу в Финляндии
В результате стрельбы в Финляндии в школе в Вантаа, которая произошла 2 апреля этого года, погиб мальчик, две девочки были тяжело ранены. Предварительный отчет полиции по расследованию стрельбы в школе в Вантаа был обнародован сегодня, 24 октября, пишет Yle.
12-летний мальчик, который подозревается в стрельбе в школе Виертола в Вантаа 2 апреля, признался в своих действиях во время первого полицейского допроса.
– Не хотите своими словами рассказать, что произошло? – спросил мальчика следователь.
– Я выстрелил в трех школьников из пистолета, – ответил подросток.
По его словам, на такой шаг его толкнули издевательства и дискриминация.
При этом у следствия нет доказательств того, что жертвы стрельбы издевались над стрелявшим.
Подозреваемый также признался, что взял пистолет из оружейного сейфа своего родственника. Он рассказал и то, что заранее спланировал свой поступок.
В день ЧП он пришел в школу и сразу направился в туалет. Там он слушал музыку, а затем решился на свой поступок. Сначала он хотел выпустить все 14 имеющихся у него патронов, однако не сделал этого.
Допрос длился недолго.
– Вы понимаете, что произошло? – спросил офицер.
– Я понимаю, – заявил мальчик.
Как сообщалось ранее, 2 апреля утром в школе Виертола в Вантаа произошла стрельба. Полицию вызвали на место происшествия примерно в 9.08 утра. К 9.17 на место прибыл первый патруль.
По данным полиции, стрельбу открыл 12-летний ученик школы. В результате стрельбы один ребенок погиб сразу и двое были тяжело ранены. Жертвами стали учащиеся 6 класса.
Подозреваемого задержали в районе Хельсинки Силтамяки в 09:58. Задержанный не оказал сопротивления. У него обнаружили огнестрельное оружие.
Использованный в стрельбе пистолет принадлежит, по данным полиции, его родственнику.
Что сообщила полиция
Комиссар по уголовным делам Киммо Хювяринен рассказал на пресс-конференции 2 апреля днем, что полиция провела крупномасштабную операцию, в которой принимали участие пять глав следственных групп. Кроме того, к делу была привлечена Центральная криминальная полиция. На данном этапе полиция подозревает преднамеренное убийство и два покушения на убийство.
– Полиция изучила бэкграунд подозреваемого. Ничто не предвещало произошедшего. Ранее школьник не подозревался ни в каких преступлениях. Полиции не поступало никакой предварительной информации о том, что такое готовится, – заявил комиссар.
Согласно полиции, против подозреваемого не будет выдвинуто обвинений, так как он, в силу своего возраста, не несет уголовной ответственности. Однако, все обстоятельства дела будут подробно изучены, заверил Хювяринен. Подозреваемого передадут в руки социальной службы.
– Полиция выясняет, в частности, мотив поступка и причины, приведшие к случившемуся, – говорит руководящий расследованием инспектор Марко Сярккя.
Yle на месте происшествия 2 апреля
Находившаяся 2 апреля на месте событий журналистка Yle Реета Кремин сообщала, ЧП произошло на территории начальной школы. В учебном заведении работают около 90 человек. По ее словам, ученики долгое время находились в классах, но около 13 часов их начали отпускать домой с родителями.
Городские власти собрали кризисную группу из-за ЧП. Утром граждан просили держаться подальше от района ЧП и не выходить из дома. Полицейские утром также посетили близлежащие школы для проверки.
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