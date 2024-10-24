Находящийся под контролем Лукашенко „Динамо Минск“ прибыл в Хельсинки – в команде не хотят говорить ни о чем, кроме футбола
Тренер белорусского клуба „Динамо Минск“ Вадим Скрипченко на пресс-конференции в Хельсинки не захотел говорить о политике. Вместо этого он заявил, что сосредоточится на предстоящем матче. Об этом пишет финский портал yle.
Финский клуб ХИК проведет матч Лиги конференций против белорусского клуба „Динамо Минск“, который поддерживает режим Лукашенко. Этот поединок, который состоится сегодня, 24 октября, вызывает споры не из-за хозяев поля, стремящихся к первой победе в турнире, а из-за белорусской команды.
Беларусь поддерживает российскую агрессию против Украины, что привело к исключению страны из ряда международных соревнований, таких как Олимпийские игры и турниры по хоккею. Однако белорусским футбольным клубам пока разрешено участвовать в международных футбольных турнирах.
Финский портал Yle попытался задать тренеру и игрокам команды гостей вопросы, касающиеся не только футбола, однако ответа на них не последовало. Главный тренер „Динамо“ Вадим Скрипченко на пресс-конференции сразу дал понять, что будет говорить исключительно о предстоящем матче.
На пресс-конференции перед матчем Лиги конференций главный тренер минского „Динамо“ Вадим Скрипченко объяснил, почему команда проводит домашние игры в Азербайджане. Он отметил, что в прошлом сезоне уже имел положительный опыт подготовки там, и логистика также сыграла роль в выборе страны.
Когда журналист спросил, как геополитическая ситуация влияет на команду, главный тренер минского „Динамо“ Вадим Скрипченко отказался отвечать на этот вопрос, подчеркнув: „Только по матчу вопросы, пожалуйста“.
На вопрос о том, как команда отреагирует, если кто-то откажется играть с ними по политическим причинам, Вадим Скрипченко ответил: „Мы не живем сослагательным наклонением „если“. Мы участвуем в серьезном турнире, поэтому готовимся к каждому конкретному матчу“. Он избегал гипотетических сценариев, подчеркивая важность фокусировки на текущих спортивных задачах.
Главный тренер ХИКа Тони Коркеакуннас отказался занимать позицию по поводу возможного отстранения Беларуси от участия в международных футбольных турнирах, отметив: „Мое мнение ни на что не влияет. Я в политику не лезу. Я работаю в ХИК, который играет в Лиге конференций. Лига относится к УЕФА. Там (в Украине) происходят ужасные вещи, но я говорю о футболе“. Таким образом, тренер предпочел сосредоточиться на спортивной стороне вопроса.