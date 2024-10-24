Финский клуб ХИК проведет матч Лиги конференций против белорусского клуба „Динамо Минск“, который поддерживает режим Лукашенко. Этот поединок, который состоится сегодня, 24 октября, вызывает споры не из-за хозяев поля, стремящихся к первой победе в турнире, а из-за белорусской команды.

Беларусь поддерживает российскую агрессию против Украины, что привело к исключению страны из ряда международных соревнований, таких как Олимпийские игры и турниры по хоккею. Однако белорусским футбольным клубам пока разрешено участвовать в международных футбольных турнирах.

Что нужно знать про минское „Динамо“? Клуб получает государственную поддержку. Президент Александр Лукашенко, среди прочего, вмешивался в игру команды и заставлял игроков выражать ему поддержку. Европейская футбольная ассоциация не отстраняла сборную и клубы Беларуси от участия в своих турнирах. Граждане Беларуси могут обращаться за визами в ЕС, а ограничения распространяются только на власти. Минская команда уже получила шенгенские визы.

Финский портал Yle попытался задать тренеру и игрокам команды гостей вопросы, касающиеся не только футбола, однако ответа на них не последовало. Главный тренер „Динамо“ Вадим Скрипченко на пресс-конференции сразу дал понять, что будет говорить исключительно о предстоящем матче.

На пресс-конференции перед матчем Лиги конференций главный тренер минского „Динамо“ Вадим Скрипченко объяснил, почему команда проводит домашние игры в Азербайджане. Он отметил, что в прошлом сезоне уже имел положительный опыт подготовки там, и логистика также сыграла роль в выборе страны.

Когда журналист спросил, как геополитическая ситуация влияет на команду, главный тренер минского „Динамо“ Вадим Скрипченко отказался отвечать на этот вопрос, подчеркнув: „Только по матчу вопросы, пожалуйста“.

На вопрос о том, как команда отреагирует, если кто-то откажется играть с ними по политическим причинам, Вадим Скрипченко ответил: „Мы не живем сослагательным наклонением „если“. Мы участвуем в серьезном турнире, поэтому готовимся к каждому конкретному матчу“. Он избегал гипотетических сценариев, подчеркивая важность фокусировки на текущих спортивных задачах.