Из Ида-Вирумаа – на острова. Невероятные маяки Эстонии вдохновили на поиск уникальных решений для Нарва-Йыэсуу(1)
Пять часов утра. Заказной автобус стоит у мэрии курортного города. К нему подъезжают машины – из них выходят люди, медленно ныряют в автобус. Дружные приветствия и пожелания доброго утра сменяются тишиной. Все на месте.
Автобус отправляется в Таллинн, где к группе чиновников из Ида-Вирумаа присоединится еще несколько людей – архитектор Анника Валкна, которая занимается проектом „Культурный квартал“, и Юлле Пуустусмаа из BDA Consulting OÜ, отвечающая за финансовый анализ и маркетинг развития маяка Нарва-Йыэсуу и территории вокруг него.
В автобусе представители мэрии и другие специалисты, заинтересованные в развитии туризма в Ида-Вирумаа. 20 человек на два дня отправляются на Сааремаа и Хийумаа в поиске лучших идей, как превратить местный маяк в магнит для туристов. Для этого и они почувствуют себя на короткое время туристами. Хотя Юлле Пуустусмаа не согласна с тем, что маяк стоит называть „магнитом“. Она говорит, что в Нарва-Йыэсуу много других достопримечательностей и весь город сам по себе является магнитом, а маяк станет еще одним местом, которое будет интересовать туристов.
Специалист по развитию Нарва-Йыэсуу Наталия Орава рассказывает, пока автобус мчится к парому для отправления на Хийумаа, что они хотят познакомиться с разными концепциями работы маяков на островах, опытом их продвижения, посмотреть, как руководители тех самоуправлений общаются с туристами и местными жителями. „Лучшие идеи будем адаптировать для деятельности нашего маяка“, – говорит Наталия.
3500 человек за 24 дня – интерес к маяку есть, но показать пока нечего
Маяк в Нарва-Йыэсуу находится на западном берегу реки Нарва, он светит в темноте круглый год. Его построили в 1957 году на месте старого маяка, разрушенного во время Второй мировой войны. Высота бело-красной полосатой башни из бетона – 31 метр. Он возвышается на 35 метров над уровнем моря.
В первый же день некоторым людям, чтобы полюбоваться видом с маяка, пришлось стоять полтора часа – такая длинная очередь из желающих выстроилась на берегу моря.
Долгое время вход на маяк был закрыт, но в начале августа посещения стали возможны, и гости смогли подняться на верхнюю площадку. С нее открывается вид на самый длинный песчаный морской пляж, реку Нарву и на соседнюю страну.
В первый же день некоторым людям, чтобы полюбоваться видом с маяка, пришлось стоять полтора часа – такая длинная очередь из желающих выстроилась на берегу моря.
По словам руководителя Центра по интересам Нарва-Йыэсуу Натальи Мячиной, за 24 рабочих дня маяк посетили почти 3500 человек. Стало ясно, что маяк может привлечь туристов, интересует он и местных. Но пока, кроме смотровой площадки, предложить туристам нечего.
Егор Кару, молодой человек, который встречал гостей маяка в сентябре, а теперь тоже едет вместе с чиновниками искать идеи для нового представления полосатой башни, рассказывает, что кто-то приходил с позитивным настроением посмотреть, что происходит на маяке, но были и те, кто ругался, потому что хотел, чтобы зайти на него можно было бы бесплатно.
К слову, билет стоил 5 евро. Бесплатным просмотр маяка городские власти не сделают, но они уверены, что смогут предложить горожанам и гостям Нарва-Йыэсуу что-то интересное и необычное для Ида-Вирумаа. Наталья Мячина говорит, что начнут они элементарно с доступности маяка, чтобы было удобно найти его, а дальше подготовят различные программы и услуги на разный возраст.
Сейчас между городом Нарва-Йыэсуу и Департаментом транспорта Эстонии заключен десятилетний договор аренды маяка. Город должен содержать объект в полном порядке, отремонтировать то, что необходимо. За аренду город должен платить 3000 евро в год.
Маяк Тахкуна открывает свои двери даже не в сезон
Тахкуна – первый маяк для посещения. Это самый высокий чугунный маяк на побережье Эстонии. Его высота составляет 42 метра. Перед подъемом на смотровую площадку все общаются с сотрудницей маяка Аннели Яанус. Она рассказывает о том, как происходит работа в летний период, что маяки давно стали визитной карточкой Хийумаа, и Тахкуна – один из них. Затем Аннели отвечает на многочисленные вопросы.
„Интересный момент, что этот маяк может открывать двери и вне сезона, хоть для двух человек, – делится своими впечатлениями Наталья Мячина после посещения маяка. – Но при этом есть плата за открытие дверей – 20 евро. Она взимается помимо платы за вход. Возможно, это вариант и для нас. Что делать, если к нам зимой приедут 3-4 человека, которые захотят подняться на маяк? Мы не можем держать его открытым всегда, а такая плата за открытие дверей – это вариант. Еще момент, который заметила, – маяк подключен к общей программе под названием „Единая семейная карта“. Она дает семье еще больший процент скидки на посещение. Например, на этом маяке посещение стоит на семью 10 евро, а по карте семья сможет подняться на маяк за 5 евро. Организаторы такой системы делают рекламу туристическим объектам. Наш маяк в Нарва-Йыэсуу – это новый туристический объект, и нам важно о нем много рассказывать“.
На „этажах“ Тахкуна оформлена выставка и различные инсталляции. Поднимаешься – и перед тобой разворачивается его история, которая, конечно, длиннее, чем история маяка в Ида-Вирумаа. Он появился благодаря заказу, сделанному русским царем на Всемирной выставке 1871 года в Париже. Возведение конструкций началось в 1873 году, а в 1875 году он уже был в рабочем состоянии. Башня маяка собрана из чугунных деталей. Винтовая лестница прикреплена к наружной стене с внутренней стороны. После мировых войн маяк был поврежден, но незначительно. Его довольно быстро отремонтировали. А в 1998 году помещение для фонарей – верхнюю часть маяка – заменили. Помещения, которые можно увидеть у маяка, дают представление, как шла жизнь в подобных местах. Сохранились построенные во второй половине 19-го века баня, каменный керосиновый склад и погреб, а еще деревянный дом и генераторное здание постройки 20-го века. Летом у маяка проходят театральные выступления и концерты.
Что удивило – здесь сохранили купол, который сняли с маяка в 90-е годы. Рядом с ним можно фотографироваться.
„Интересно сравнивать детали нашего маяка и других, – делится впечатлениями Наталья Мячина. – Лестница здесь винтовая, например, а у нас – нет. Кстати, говорят, что только у нашего она сделана из бетона. Это мы еще уточним. Этот маяк выше – он 42 метра, а наш - 31 метр. Отметила, что на территории рядом есть выставка про само это место – полуостров. Не только про маяк можно узнать, но и о местной природе, военном наследии и мореходстве. Что удивило – здесь сохранили купол, который сняли с маяка в 90-е годы. Рядом с ним можно фотографироваться. Готовая фотозона – не нужно дополнительно ничего придумывать. На берегу еще стоит памятник погибшим на пароме „Эстония“, потому что по расстоянию – это самое близкая точка Эстонии от места затопления“.
„Мы узнали, какие сувениры хорошо продаются на острове в магазинчике у маяка, а какие не очень, – продолжает Наталья говорить о работе маяка Тахкуна. – Например, хорошо продаются сережки ручной работы. Не очень – белые футболки. Отлично востребованы у посетителей напитки, магнитики. А летом – особенно мороженое. Не только потому, что жарко, а потому, что родители так мотивируют детей: „Поднимешься наверх, потом мы купим мороженое“. И детям мотивация, и для маяка – продажи“.
Маяк Ристна – QR-коды показывают то, что не увидишь в моменте
„Побывать на маяке Ристна – почти что съездить в Париж“ – такие шутки можно услышать, наверное, от многих посетителей маяка. Вспомнили о Париже после подъема на маяк и чиновники курортного города. Все потому, что этот маяк представляет собой конструкцию из чугунных щитов, соединенных между собой металлическими болтами. И хотя каркас маяка, построенного в 1874 году, сейчас залит бетонным слоем, чтобы скрыть повреждения после Первой мировой войны, его декоративные элементы явно напоминают Эйфелеву башню. Документ, который хранится в частном архиве потомков Гюстава Эйфеля в Париже, подтверждает, что этот металлический маяк изготовили на фабрике Эйфеля.
Раньше конструкция была еще более воздушной, с выставленным напоказ решетчатым видом. Маяк выкрашен в красный цвет, отличается от других опорами из железного профиля, их восемь, а еще большим, пятиметровым, служебным помещением, над которым находится светильная комната. Кстати, в 1889 году около маяка появился металлический навес, под котором была установлена первая в Эстонии паровая сигнальная сирена.
Как будто побывал на Эйфелевой башне, пусть и в миниатюре она сделана.
„Как будто побывал на Эйфелевой башне, пусть и в миниатюре она сделана, – делится впечатлениями Анатолий Иванов, руководитель Нарвского порта. – На Ристна мне понравилось, что была информация с QR-кодами. Их можно сфотографировать и по ним увидеть в формате дополненной реальности, как выглядит маяк в другое время года. У нас, думаю, также можно сделать, чтобы узнать, как маяк выглядел 10-30 лет назад“.
Маяк Кыпу – история и интерактивность
Маяк Кыпу как старейший на Балтике и один из самых древних маяков в мире, конечно, притягивает своей историей. Это белое четырехгранное здание. Оно имеет опорные колонны, балкон и красную светильную комнату. Сначала построили башню в 1504 году, чтобы показывать дорогу и обеспечивать безопасность ганзейских кораблей. А в 1649 году башню превратили в маяк. Этого невозможно не узнать, потому что вся информация доступна внутри маяка и на стендах рядом с ним. Лестница внутри маяка крутая, сначала по ней не так и просто подняться. Но с каждым поворотом легче и интереснее – исторические факты затрагивают развитие мореходства, строительства и науки.
Анатолий Иванов особенно вдохновился именно этим маяком. „Старый маяк, это понятно и по виду, и по исторической справке, которую тут же можно прочитать, – рассказывает Анатолий после спуска с маяка. – Он был построен во времена Ганзейского союза, был важной частью торгового пути. Когда попадаешь внутрь, складывается ощущение, что ты оказался в старинном замке. Высокие ступени, деревянные полы. Ты знаешь предысторию, можно представить, как это было, как люди затаскивали на вершину маяка древесину, разводили там костер. В таких объектах ценно рассказывать историю места. Нам тоже важно рассказать историю нашего маяка: как он строился, что за время было, какие были трудности, что за люди там жили рядом, как пережили военные действия. Интересный факт, что этот маяк входит в тройку самых долго работающих маяков в Европе, наравне с Италией и Испанией“.
У нас маринованная минога – местная достопримечательность. Можно на ней сделать акцент.
Анатолий Иванов отмечает, что история и интерактивность – сильные стороны всех маяков, которые они уже успели посмотреть.
„Есть точка продажи билетов, там же можно купить сувениры от местных мастеров, есть организация питания, – продолжает он. – У нас маринованная минога – местная достопримечательность. Можно на ней сделать акцент. Думаю, нам стоит на территории рядом с маяком добавить информацию о кораблекрушениях, которые происходили здесь когда-то давно, о военных действиях на море, как пользовались нашим маяком. От каждого можно взять что-то интересное и на свой манер реализовать в Нарва-Йыэсуу“.
Tuuletorn: для туристов и для местных тоже
На Хийумаа участники поездки побывали не только на маяках, но и познакомились с опытом работы развлекательного центра Tuuletorn и культурного центра „Вискоза“.
„Башня ветров“ оказалась современным зданием, в котором органично уживаются спортивный центр с бассейном, стеной для скалолазания и интерактивный музей, выставочный зал, магазин сувениров, кафе. Здесь можно провести день рождения, организовать выставку.
На интерактивной музейной экспозиции можно услышать, как актер Маркус Таборо на видео рассказывает воспоминания из детства на диалекте острова. На кусочке пространства, посвященном 70-м годам прошлого века, особенно задерживаются взрослые посетители. Она напоминает о том, какие были дома, магазины, как выглядели тогда рыболовные снасти и т.д. Менеджер по развитию развлекательного центра после экскурсии общается с участникам поездки, объясняет, что один из секретов их успеха – соединение интересов туристов и местных жителей. „То, что мы тут проводим, важно местным людям, – говорит он. – Можно сэкономить и предложить проще услуги, но мы придумали то, что дополняет друг друга. Местные здесь чаще бывают зимой, а летом – туристы. Мы наладили сотрудничество с местными художниками, фотографами, здесь могут продавать свою продукцию наши мастера, постоянно работает кафе. Если бы это работало только для туристов, то центр существовал исключительно летом, а осенью и зимой – нет“.
Наталия Орава особенно восхищается этим местом и говорит, что хотела бы видеть что-то подобное в Нарва-Йыэсуу.
„Утопия № 9“: дерзкая затея, которая, похоже, реальна
Марко Пяртель не так давно решился на авантюру – возродить жизнь на развалинах бывшей фабрики искусственного шелка „Вискоза“, которая была основана на острове Хийумаа в далеком 1912 году
В здание Tuuletorn вложены немалые деньги, это очевидно, потому что здесь организовано прекрасное уютное и многофункциональное пространство. О другом проекте, который посещают чиновники, – культурном центре „Вискоза“ – так сложно сказать. Его руководитель Марко Пяртель не так давно решился на авантюру – возродить жизнь на развалинах бывшей фабрики искусственного шелка „Вискоза“, которая была основана на острове Хийумаа в далеком 1912 году как филиал предприятия подмосковной фабрики.
„Вискоза“ после создания проработала пару лет и остановилась из-за Первой мировой войны. При Эстонской Республике промышленный комплекс не использовали, а советская власть в помещениях фабрики разместила рыбное производство Hiiu Kalur. В последнее время цеха стояли пустые и заброшенные. Когда Пяртель и его компаньоны взялись за воскресение остатков зданий и их превращение в культурный объект, им пришлось начинать с уборки мусора, восстановления проваленной крыши и дыр в полу. Для начала они завезли более, чем 300 тонн строительных материалов. Целевой фонд SIA Utopia nr 9, которым и занимается Пяртель, пытается создать из „Вискозы“ точку притяжения для туристов.
Предприниматель делится на встрече с группой из Нарва-Йыэсуу тем, что главный их риск – короткий туристический сезон, который начинается с Ивановой ночи и заканчивается уже в конце августа. За два месяца им нужно заработать столько денег, чтобы хватило на содержание зданий в остальное время года. Марко Пяртель рассказывает, что в летний сезон у них работает примерно 12 человек, а в холодный период там находится всего 1-2 постоянных сотрудника. В планах – реконструкция водонапорной башни, развитие гостиницы и ресторана, которые занимают здание бывшего винного завода рядом, привлечение туристов, которые будут приезжать на различные слеты, конференции, форумы, корпоративы. Чтобы делать это, Марко вместе с компаньонами привлекает деньги из различных фондов, а еще проводит креативные мероприятия, которые пусть чуть-чуть, но тоже собирают средства на ремонт зданий.
„Утопия“ вдохновляет участников поездки, потому что ее авторы практически из ничего создают проекты, привлекают финансирование. За короткий срок, несмотря на то, что многие помещения по-прежнему в руинах, пространство значительно изменилось и у владельцев бывших развалин огромные планы на будущее.
Вечером, перед ночевкой в гостинице „Утопия“, почти все 20 человек собираются за большим столом, открывают карту Нарва-Йыэсуу, план „Культурного квартала“, документы, которые уже есть по развитию маяка, и начинают обсуждать, что понравилось за день поездки больше всего, что реально организационно и финансово перенести в Нарва-Йыэсуу, что захотелось сделать в первую очередь. Разговор затягивается на несколько часов, как будто до этого никто из них не просыпался в четыре часа утра, чтобы успеть на автобус.
Сырве на Сааремаа: доступность и сложная история
На второй день энтузиасты своего дела отправляются на маяк Сырве. Для этого им приходится вновь сесть на паром, чтобы оказаться на Сааремаа. Этот 53-метровый гигант среди маяков находится на побережье одноименного полуострова. Первая версия маяка была построена почти четыре столетия назад местным купцом. Тогда это было просто высокое деревянное здание со специальным оптическим устройством для разжигания костра на крыше. Башню сильно разрушили во время Первой мировой войны, в 1917 году маяк сгорел, остались лишь стены. Восстановлен он был в начале 20-х годов XX века, но в 1944-м его взорвали. Примерно спустя 15 лет маяк Сырве отстроили заново в железобетонном варианте. В 2018 году маяк открыли для посещения туристами. Экспозиции внутри маяка нет, но она размещена в здании, которое находится рядом, в туристическом центре.
Туристы, которые встретились на маяке, говорят, что на Сааремаа Сырве нравится им больше всего, не только благодаря истории и виду, но и потому, что к нему ведет хорошая асфальтовая дорога. Чиновники фиксируют для себя этот факт, возвращаясь к идее доступности маяка. В небольшом музее, который также является и информационным центром, для них вновь проходит встреча с сотрудниками маяка, которые рассказывают, как и что у них устроено и отвечают на вопросы чиновников.
У нас пока самое начало работы, материалы есть, но надо над ними поработать, чтобы привести к тому виду, который будет интересен туристам
Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины Нарвы, автор путеводителя по Нарва-Йыэсуу, на обратном пути размышляет о том, что стоит взять на вооружение специалистам, которые будут продумывать концепцию работы маяка. „Территорию вокруг обязательно нужно привести в порядок, потом сделать там постоянную выставку про маяк и морскую навигацию, – говорит он. – Детские игровые площадки и другие зоны стоит тематически связать с морем. Думаю, будет хорошо, если мы сделаем центр для туристов, в котором они смогут узнавать про историю, природу, рыболовство. У нас пока самое начало работы, материалы есть, но надо над ними поработать, чтобы привести к тому виду, который будет интересен туристам“.
Партнерство с „Культурным кварталом“ возможно
Представители мэрии Нарва-Йыэсуу рассчитывают также на сотрудничество с проектом „Культурный квартал“. Архитектор Анника Валкна тоже говорит, что это правильно. „Весной, когда мы начали заниматься культурным кварталом, мы не знали, что маяк откроется уже летом, – рассказывает Анника. – Поэтому мы хотим, чтобы променад, над которым мы работаем, проходил бы от центра города и к морю, и к маяку. Мы хотели бы представить историю места, сейчас мы собираем истории людей, которые раньше здесь жили, были как-то связаны с Нарва-Йыэсуу. Уже во время поездки я услышала интересные персональные истории, которые можно использовать. Сейчас говорить что-то конкретное рано про наш культурный квартал, но это будет хорошее место для прогулок. Мы ищем предпринимателей, которые смогут предложить свои услуги, в идеале, чтобы они могли открыть небольшие кафе с местной кухней. Все коммуникации мы сделаем. Планируется, что открытие состоится в конце 2025 года“.
Мы ищем предпринимателей, которые смогут предложить свои услуги, в идеале, чтобы они могли открыть небольшие кафе с местной кухней.
Юлле Пуустусмаа из BDA Consulting OÜ, которая модерировала встречи с представителями музеев и культурных центров во время поездки, говорит, что не одна она будет предлагать идеи для развития маяка. „Я буду спрашивать разных людей, потом будем вместе обсуждать, что лучше, что вообще возможно, какое-то время нам понадобится на обработку информации, потом сделаем финансовый анализ, – поясняет она. – Может быть, мы сделаем разные варианты концепции. Горуправа будет выбирать вместе со своими партнерами, что им подходит больше, потом ходатайствовать о финансировании, чтобы реализовать проект. Мы хотим к началу сезона уже что-то сделать. Да, что-то значительное построить не успеем, но сможем добавить услуги, может быть, открыть кафе. Будет хорошо, если краеведческий музей, который сейчас скрыт от туристов, перенесем к маяку. Хочется работать с туристическим кластером, с местными людьми, чтобы у них в том числе появились бы новые рабочие места“.
Юлле добавляет, что Нарва-Йыэсуу был в истории значимым местом, и сейчас в нем улучшается инфраструктура, работает несколько спа-отелей, поэтому если на Хийумаа сезон закончился – и все, то здесь можно и зимой прекрасно отдыхать благодаря им.
„Ознакомительная поездка расширила кругозор всей нашей проектной команды и помогла представить на обсуждение новые интересные идеи для развития маяка здесь, – подытоживает результаты поездки Наталия Орава, когда все уже начинают расходится из автобуса в родном городе. – Кроме того, у нас появились связи для дальнейшего сотрудничества в разработке и предоставлении новых услуг, которые мы хотим предложить на маяке уже весной“.
Рабочая поездка стала возможной для специалистов туристического сектора благодаря проекту „Составление анализа осуществимости и окупаемости открытия маяка Нарва-Йыэсуу для посетителей“, который финансируется из средств Европейского Фонда политики сплочения через меру „Повышение потенциала местного и регионального развития“.
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