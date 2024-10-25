Из Ида-Вирумаа – на острова. Невероятные маяки Эстонии вдохновили на поиск уникальных решений для Нарва-Йыэсуу

В первый же день некоторым людям, чтобы полюбоваться видом с маяка, пришлось стоять полтора часа – такая длинная очередь из желающих выстроилась на берегу моря.

Долгое время вход на маяк был закрыт, но в начале августа посещения стали возможны, и гости смогли подняться на верхнюю площадку. С нее открывается вид на самый длинный песчаный морской пляж, реку Нарву и на соседнюю страну.

В первый же день некоторым людям, чтобы полюбоваться видом с маяка, пришлось стоять полтора часа – такая длинная очередь из желающих выстроилась на берегу моря.

Маяк в Нарва-Йыэсуу находится на западном берегу реки Нарва, он светит в темноте круглый год. Его построили в 1957 году на месте старого маяка, разрушенного во время Второй мировой войны. Высота бело-красной полосатой башни из бетона – 31 метр. Он возвышается на 35 метров над уровнем моря.

Специалист по развитию Нарва-Йыэсуу Наталия Орава рассказывает, пока автобус мчится к парому для отправления на Хийумаа, что они хотят познакомиться с разными концепциями работы маяков на островах, опытом их продвижения, посмотреть, как руководители тех самоуправлений общаются с туристами и местными жителями. „Лучшие идеи будем адаптировать для деятельности нашего маяка“, – говорит Наталия.

В автобусе представители мэрии и другие специалисты, заинтересованные в развитии туризма в Ида-Вирумаа. 20 человек на два дня отправляются на Сааремаа и Хийумаа в поиске лучших идей, как превратить местный маяк в магнит для туристов. Для этого и они почувствуют себя на короткое время туристами. Хотя Юлле Пуустусмаа не согласна с тем, что маяк стоит называть „магнитом“. Она говорит, что в Нарва-Йыэсуу много других достопримечательностей и весь город сам по себе является магнитом, а маяк станет еще одним местом, которое будет интересовать туристов.

Автобус отправляется в Таллинн, где к группе чиновников из Ида-Вирумаа присоединится еще несколько людей – архитектор Анника Валкна, которая занимается проектом „Культурный квартал“, и Юлле Пуустусмаа из BDA Consulting OÜ, отвечающая за финансовый анализ и маркетинг развития маяка Нарва-Йыэсуу и территории вокруг него.

„Интересный момент, что этот маяк может открывать двери и вне сезона, хоть для двух человек, – делится своими впечатлениями Наталья Мячина после посещения маяка. – Но при этом есть плата за открытие дверей – 20 евро. Она взимается помимо платы за вход. Возможно, это вариант и для нас. Что делать, если к нам зимой приедут 3-4 человека, которые захотят подняться на маяк? Мы не можем держать его открытым всегда, а такая плата за открытие дверей – это вариант. Еще момент, который заметила, – маяк подключен к общей программе под названием „Единая семейная карта“. Она дает семье еще больший процент скидки на посещение. Например, на этом маяке посещение стоит на семью 10 евро, а по карте семья сможет подняться на маяк за 5 евро. Организаторы такой системы делают рекламу туристическим объектам. Наш маяк в Нарва-Йыэсуу – это новый туристический объект, и нам важно о нем много рассказывать“.

Тахкуна – первый маяк для посещения. Это самый высокий чугунный маяк на побережье Эстонии. Его высота составляет 42 метра. Перед подъемом на смотровую площадку все общаются с сотрудницей маяка Аннели Яанус. Она рассказывает о том, как происходит работа в летний период, что маяки давно стали визитной карточкой Хийумаа, и Тахкуна – один из них. Затем Аннели отвечает на многочисленные вопросы.

Сейчас между городом Нарва-Йыэсуу и Департаментом транспорта Эстонии заключен десятилетний договор аренды маяка. Город должен содержать объект в полном порядке, отремонтировать то, что необходимо. За аренду город должен платить 3000 евро в год.

К слову, билет стоил 5 евро. Бесплатным просмотр маяка городские власти не сделают, но они уверены, что смогут предложить горожанам и гостям Нарва-Йыэсуу что-то интересное и необычное для Ида-Вирумаа. Наталья Мячина говорит, что начнут они элементарно с доступности маяка, чтобы было удобно найти его, а дальше подготовят различные программы и услуги на разный возраст.

Егор Кару, молодой человек, который встречал гостей маяка в сентябре, а теперь тоже едет вместе с чиновниками искать идеи для нового представления полосатой башни, рассказывает, что кто-то приходил с позитивным настроением посмотреть, что происходит на маяке, но были и те, кто ругался, потому что хотел, чтобы зайти на него можно было бы бесплатно.

По словам руководителя Центра по интересам Нарва-Йыэсуу Натальи Мячиной, за 24 рабочих дня маяк посетили почти 3500 человек. Стало ясно, что маяк может привлечь туристов, интересует он и местных. Но пока, кроме смотровой площадки, предложить туристам нечего.

„Мы узнали, какие сувениры хорошо продаются на острове в магазинчике у маяка, а какие не очень, – продолжает Наталья говорить о работе маяка Тахкуна. – Например, хорошо продаются сережки ручной работы. Не очень – белые футболки. Отлично востребованы у посетителей напитки, магнитики. А летом – особенно мороженое. Не только потому, что жарко, а потому, что родители так мотивируют детей: „Поднимешься наверх, потом мы купим мороженое“. И детям мотивация, и для маяка – продажи“.

„Интересно сравнивать детали нашего маяка и других, – делится впечатлениями Наталья Мячина. – Лестница здесь винтовая, например, а у нас – нет. Кстати, говорят, что только у нашего она сделана из бетона. Это мы еще уточним. Этот маяк выше – он 42 метра, а наш - 31 метр. Отметила, что на территории рядом есть выставка про само это место – полуостров. Не только про маяк можно узнать, но и о местной природе, военном наследии и мореходстве. Что удивило – здесь сохранили купол, который сняли с маяка в 90-е годы. Рядом с ним можно фотографироваться. Готовая фотозона – не нужно дополнительно ничего придумывать. На берегу еще стоит памятник погибшим на пароме „Эстония“, потому что по расстоянию – это самое близкая точка Эстонии от места затопления“.

Что удивило – здесь сохранили купол, который сняли с маяка в 90-е годы. Рядом с ним можно фотографироваться.

На „этажах“ Тахкуна оформлена выставка и различные инсталляции. Поднимаешься – и перед тобой разворачивается его история, которая, конечно, длиннее, чем история маяка в Ида-Вирумаа. Он появился благодаря заказу, сделанному русским царем на Всемирной выставке 1871 года в Париже. Возведение конструкций началось в 1873 году, а в 1875 году он уже был в рабочем состоянии. Башня маяка собрана из чугунных деталей. Винтовая лестница прикреплена к наружной стене с внутренней стороны. После мировых войн маяк был поврежден, но незначительно. Его довольно быстро отремонтировали. А в 1998 году помещение для фонарей – верхнюю часть маяка – заменили. Помещения, которые можно увидеть у маяка, дают представление, как шла жизнь в подобных местах. Сохранились построенные во второй половине 19-го века баня, каменный керосиновый склад и погреб, а еще деревянный дом и генераторное здание постройки 20-го века. Летом у маяка проходят театральные выступления и концерты.

Маяк Кыпу как старейший на Балтике и один из самых древних маяков в мире, конечно, притягивает своей историей. Это белое четырехгранное здание. Оно имеет опорные колонны, балкон и красную светильную комнату. Сначала построили башню в 1504 году, чтобы показывать дорогу и обеспечивать безопасность ганзейских кораблей. А в 1649 году башню превратили в маяк. Этого невозможно не узнать, потому что вся информация доступна внутри маяка и на стендах рядом с ним. Лестница внутри маяка крутая, сначала по ней не так и просто подняться. Но с каждым поворотом легче и интереснее – исторические факты затрагивают развитие мореходства, строительства и науки.

„Как будто побывал на Эйфелевой башне, пусть и в миниатюре она сделана, – делится впечатлениями Анатолий Иванов, руководитель Нарвского порта. – На Ристна мне понравилось, что была информация с QR-кодами. Их можно сфотографировать и по ним увидеть в формате дополненной реальности, как выглядит маяк в другое время года. У нас, думаю, также можно сделать, чтобы узнать, как маяк выглядел 10-30 лет назад“.

Раньше конструкция была еще более воздушной, с выставленным напоказ решетчатым видом. Маяк выкрашен в красный цвет, отличается от других опорами из железного профиля, их восемь, а еще большим, пятиметровым, служебным помещением, над которым находится светильная комната. Кстати, в 1889 году около маяка появился металлический навес, под котором была установлена первая в Эстонии паровая сигнальная сирена.

„Побывать на маяке Ристна – почти что съездить в Париж“ – такие шутки можно услышать, наверное, от многих посетителей маяка. Вспомнили о Париже после подъема на маяк и чиновники курортного города. Все потому, что этот маяк представляет собой конструкцию из чугунных щитов, соединенных между собой металлическими болтами. И хотя каркас маяка, построенного в 1874 году, сейчас залит бетонным слоем, чтобы скрыть повреждения после Первой мировой войны, его декоративные элементы явно напоминают Эйфелеву башню. Документ, который хранится в частном архиве потомков Гюстава Эйфеля в Париже, подтверждает, что этот металлический маяк изготовили на фабрике Эйфеля.

Анатолий Иванов особенно вдохновился именно этим маяком. „Старый маяк, это понятно и по виду, и по исторической справке, которую тут же можно прочитать, – рассказывает Анатолий после спуска с маяка. – Он был построен во времена Ганзейского союза, был важной частью торгового пути. Когда попадаешь внутрь, складывается ощущение, что ты оказался в старинном замке. Высокие ступени, деревянные полы. Ты знаешь предысторию, можно представить, как это было, как люди затаскивали на вершину маяка древесину, разводили там костер. В таких объектах ценно рассказывать историю места. Нам тоже важно рассказать историю нашего маяка: как он строился, что за время было, какие были трудности, что за люди там жили рядом, как пережили военные действия. Интересный факт, что этот маяк входит в тройку самых долго работающих маяков в Европе, наравне с Италией и Испанией“.

У нас маринованная минога – местная достопримечательность. Можно на ней сделать акцент.

Анатолий Иванов отмечает, что история и интерактивность – сильные стороны всех маяков, которые они уже успели посмотреть.

„Есть точка продажи билетов, там же можно купить сувениры от местных мастеров, есть организация питания, – продолжает он. – У нас маринованная минога – местная достопримечательность. Можно на ней сделать акцент. Думаю, нам стоит на территории рядом с маяком добавить информацию о кораблекрушениях, которые происходили здесь когда-то давно, о военных действиях на море, как пользовались нашим маяком. От каждого можно взять что-то интересное и на свой манер реализовать в Нарва-Йыэсуу“.

Tuuletorn: для туристов и для местных тоже

На Хийумаа участники поездки побывали не только на маяках, но и познакомились с опытом работы развлекательного центра Tuuletorn и культурного центра „Вискоза“.

„Башня ветров“ оказалась современным зданием, в котором органично уживаются спортивный центр с бассейном, стеной для скалолазания и интерактивный музей, выставочный зал, магазин сувениров, кафе. Здесь можно провести день рождения, организовать выставку.