24.10.2024, 18:05
МНЕНИЕ | Украинская власть создала две реальности: фронт воюет, а тыл не понимает, что война у них дома(10)
„Война может закончится быстро, только если мы ее проиграем“
ФОТО: | Scanpix
Каждый раз украинская власть обещает гражданам скорое завершение войны. Каждый раз выставляет вторжение как случайность, которая будет исправлена. В результате обыватель перестал замечать войну. Патрули ТЦК для него – это не следствие вторжения, а что-то вроде злых духов, похищающих людей в рандомном порядке, пишет журналист, боец ВСУ Павел Казарин.
Я думаю об этом каждый раз, когда читаю о перспективе окончания боевых действий в 2025 году. Когда журналисты начинают звонить с просьбой дать комментарий про потенциальные переговоры с РФ. Когда СМИ пишут о перспективе выборов в нашей стране.
Уже заказано?