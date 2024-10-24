Мнение
24.10.2024, 18:05

МНЕНИЕ | Украинская власть создала две реальности: фронт воюет, а тыл не понимает, что война у них дома

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„Война может закончится быстро, только если мы ее проиграем“
Pavel Kazarin Журналист, боец ВСУ
Памятник великой княгине Ольге в имитации бронежилета на Михайловской площади в центре Киева, октябрь 2024 года.
Памятник великой княгине Ольге в имитации бронежилета на Михайловской площади в центре Киева, октябрь 2024 года.
ФОТО: Efrem Lukatsky | Scanpix

Каждый раз украинская власть обещает гражданам скорое завершение войны. Каждый раз выставляет вторжение как случайность, которая будет исправлена. В результате обыватель перестал замечать войну. Патрули ТЦК для него – это не следствие вторжения, а что-то вроде злых духов, похищающих людей в рандомном порядке, пишет журналист, боец ВСУ Павел Казарин.

Я думаю об этом каждый раз, когда читаю о перспективе окончания боевых действий в 2025 году. Когда журналисты начинают звонить с просьбой дать комментарий про потенциальные переговоры с РФ. Когда СМИ пишут о перспективе выборов в нашей стране.

Конец войны может стать как триумфом, так и катастрофой для Украины. Все упирается в условия, на которых она завершится. Если бы украинская армия ежедневно освобождала несколько населенных пунктов, вряд ли в нашей стране был бы запрос на замораживание боевых действий. А потому есть сомнения, что Кремль в разгар своего наступления готов вступать в переговоры с Киевом о переговорах о чем-либо, кроме нашей капитуляции.

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