МНЕНИЕ | Украинская власть создала две реальности: фронт воюет, а тыл не понимает, что война у них дома

Я думаю об этом каждый раз, когда читаю о перспективе окончания боевых действий в 2025 году. Когда журналисты начинают звонить с просьбой дать комментарий про потенциальные переговоры с РФ. Когда СМИ пишут о перспективе выборов в нашей стране.

Конец войны может стать как триумфом, так и катастрофой для Украины. Все упирается в условия, на которых она завершится. Если бы украинская армия ежедневно освобождала несколько населенных пунктов, вряд ли в нашей стране был бы запрос на замораживание боевых действий. А потому есть сомнения, что Кремль в разгар своего наступления готов вступать в переговоры с Киевом о переговорах о чем-либо, кроме нашей капитуляции.