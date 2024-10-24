Сборная Эстонии по футболу опустилась на 124-е место в обновленном рейтинге ФИФА

В новом рейтинге ФИФА, опубликованном 24 октября, сборная Эстонии опустилась с 122-го на 124-е место. Однако эстонская команда продолжает опережать другие страны Балтии — Латвию, которая занимает 137-е место, и Литву, находящуюся на 141-й позиции. По сравнению с сентябрьским рейтингом, Латвия осталась на том же месте, а Литва потеряла две строчки.

Аргентина продолжает удерживать лидерство в мировом рейтинге ФИФА, за ней следуют Франция и Испания. В обновленном топ-10 произошли изменения: Португалия поднялась выше Нидерландов, а Италия обошла Колумбию.

Ближайшие соперники Эстонии в Лиге наций УЕФА — Азербайджан (118-е место) и Словакия (41-е место).

Лучший результат Эстонии в рейтинге ФИФА — 47-е место, достигнутое в марте 2012 года. Худшим же был 137-й результат в октябре 2008 года.

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