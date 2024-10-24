„Путин хочет сохранить Украину в серой зоне“. Интервью замгенсекретаря НАТО Би-би-си

По данным Bloomberg, канцлер ФРГ Олаф Шольц возражает против присоединения Украины к НАТО, опасаясь прямого конфликта альянса с Россией. В Вашингтоне, наоборот, якобы больше нет принципиальных возражений против членства Украины в НАТО, утверждает Le Monde. Но США по-прежнему сомневаются в том, что Украине следует позволить применять американское оружие против целей на территории России. Недавний визит Владимира Зеленского в Вашингтон не изменил этого. Против выступает и Берлин.

Судя по публичным заявлениям западных лидеров и публикациям в прессе, план Зеленского открыто поддерживают многие западные страны. Но два ключевых союзника, США и Германия, судя по всему, пока относятся со скепсисом к ключевым его положениям.

На прошлой неделе Зеленский поставил вопрос так: если „план победы“ поддержат союзники, война с Россией может закончиться уже в следующем году. В итоге его предложения стали едва ли не главной темой обсуждения на мировой политической арене и в прессе.

„План победы“ Владимира Зеленского, представленный на прошлой неделе, должен, по мнению украинского президента, остановить российское вторжение и дать Украине возможность выйти из войны „с мускулами“. Всего в нем пять пунктов (и нескольких секретных приложений, содержание которых на данный момент известно только западным лидерам). Главные из них — это официальное приглашение Киева в НАТО, размещение сил сдерживания на территории Украины и разрешение использовать западные дальнобойные системы вооружений для нанесения ударов по целям внутри международно признанных российских границ.

Борис Руге : Есть несколько аспектов. Во-первых, главы государств и правительств НАТО заявили, что будущее Украины — в НАТО. Несколько месяцев назад в Вашингтоне они сказали, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Это не просто слова — они так на самом деле думают. Так что это направление движения. Нет никаких споров о том, должна ли Украина быть членом НАТО или нет. Направление уже определено. То, чего добивается президент Зеленский, — это приглашение, которое является следующим шагом. Это уже на повестке дня. Я думаю, это будет предметом дискуссии.

Би-би-си: Президент Зеленский только что объявил свой „план победы“. Самые важные его части — это получение приглашения в НАТО и разрешение наносить удары по целям внутри России с помощью западного дальнобойного оружия. Кажется, что большинство членов ЕС и НАТО поддерживают это. Но некоторые из самых важных союзников все еще скептичны, например, США и Германия. Как вы считаете, это справедливая оценка? И когда мы сможем увидеть вступление Украины в НАТО?

Руге — опытный немецкий дипломат. За свою карьеру он успел поработать послом ФРГ в Саудовской Аравии и был замглавы немецкой миссии в США. В НАТО он пришел в 2023 году — на должность помощника генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности.

Общаясь с журналистами 22 октября, Зеленский подчеркнул, что ожидает принятия Украины НАТО именно в международнно признанных границах страны. „Для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны… Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась“, — сказал он.

Борис Руге: Я так не думаю. Для некоторых союзников вопрос заключается в том, чтобы Украина продвигалась вперед по плану реформ. Например, правительство США недавно заявило публично о необходимости реформ. Это часть пакета. Любая страна, которая хочет присоединиться к НАТО, должна провести реформы, чтобы стать совместимой с НАТО с чисто военной точки зрения. Мы называем это интероперабельностью в плане гражданского контроля над вооруженными силами, борьбы с коррупцией и так далее. Так что предстоит проделать много работы. Это касается не только Украины, но и Украине это тоже необходимо.

Би-би-си: Как вам кажется: основная причина, по которой некоторые члены НАТО не решаются поддержать это, — это страх спровоцировать Россию и дальше эскалировать войну, усиливая агрессию Путина? В чем заключаются их основные сомнения?

Борис Руге: Да. Как вы могли видеть на примере Финляндии и Швеции, этот процесс исторически занимает больше времени. В случае Финляндии и Швеции это было довольно быстро по историческим меркам. Но между приглашением и членством существует определенный временной разрыв.

Борис Руге: У нас нет временных рамок. Но у нас есть 32 союзника, 32 правительства, которые должны объединиться для поддержки этого решения, верно? Это то, что сначала должно произойти. Думаю, все понимают, что с украинской точки зрения получение приглашения как можно скорее — это хорошо. Но мы действуем на основе консенсуса, поэтому нам нужно получить согласие всех 32 союзников. Президент Зеленский своим планом победы сейчас делает очередную попытку продвинуть этот процесс вперед. Так что приглашение будет сделано в какой-то момент. Посмотрим, когда это произойдет. Я не могу сказать вам сейчас, будет ли это в ближайшие месяцы, до следующего саммита или на следующем саммите — увидим. А затем, конечно, у нас есть целый процесс в НАТО между приглашением и вступлением Украины.

Одновременно с этим СМИ в последние недели пишут о том, что по крайней мере непубличная позиция Киеву по вопросу оккупированных территорий могла смягчиться. Как утверждает Financial Times, в Украине за закрытыми дверями ведутся разговоры о сделке, в которой Россия сохранит фактический, но не юридический контроль над оккупированными территориями в обмен на вступление страны в НАТО или предоставление Киеву эквивалентных гарантий безопасности (Зеленский это отрицает).

Тема оккупированных территорий — одна из самых болезненных для украинских властей. Зеленский неоднократно говорил, что намерен добиться полного восстановления границ по состоянию на 1991 год, и исключал передачу каких-либо земель под контроль Москвы. Но ситуация „на земле“ остается крайне тяжелой для украинских военных: Россия, хоть и теряя большое количество ресурсов и людей, медленно продвигается на Донбассе.

МИД России при этом исключал, что делегация России приехала бы на такой саммит. А Владимир Путин летом этого года несколько раз озвучил российские условия для начала переговоров и прекращения огня. В их числе полный вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей (причем в их административных границах), согласие Украины на нейтральный статус и фиксация статуса Крыма и остальных оккупированных земель как российских.

В июне Украина провела мирный саммит в Швейцарии. Россию туда не пригласили. Но, по плану Зеленского, представители Москвы должны быть на втором мирном саммите. „Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно“, — говорил Зеленский в интервью NBC News в сентябре. Изначально планировалось, что второй мирный саммит пройдет в ноябре, но в итоге его перенесли на неопределенный срок.

После этого на протяжении многих месяцев в Москве и Киеве исключали возможность прямого диалога, а Владимир Зеленский даже подписал указ о „невозможности переговоров“ с президентом России Владимиром Путиным. Но риторика стран в последнее время начала меняться.

Тема возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой обсуждается с самого начала российского вторжения. Ближе всего к нему стороны были в самом начале большой войны: тогда делегации из двух стран ездили на встречу в Стамбуле. Но она в итоге ни к чему не привела — Би-би-си подробно рассказывала о том, как развалилась возможная сделка.

Один из пяти пунктов плана президента Украины как раз касается подобных гарантий. Так, Украина предлагает разместить на своей территории некий неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России.

Би-би-си: Президент Зеленский неоднократно говорил, что поддержка его плана может привести к значимым переговорам с Россией уже в следующем году. Он считает, что конец этой войны может наступить раньше, чем многие ожидают. Вы действительно считаете это возможным? И что, по вашему мнению, может заставить Путина пойти на реальные переговоры с Украиной без самого важного для него условия — отказа Украины от своих территорий? Как вы считаете, Украина вообще будет это обсуждать с Россией? В любом случае это явно важно для Путина — он не хочет отдавать уже завоеванные территории.

Борис Руге: Я дипломат, верно? Я знаю, что дипломатия основана на реальных вещах. И когда у вас есть конфликт и вы рассматриваете возможность перемирия или мирного соглашения, очень важно, возможно, самое важное — это ситуация на поле боя. То, что мы сделали как НАТО, то, что сделал Европейский Союз и другие страны по всему миру, — это огромная, беспрецедентная поддержка Украины. Направленная на то, чтобы Украина могла воевать с Россией, защищать себя, сохранять свою политическую независимость, суверенитет и реализовать свое право на вступление в ЕС и НАТО. Вот в чем дело.