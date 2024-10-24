RusDelfi удалил видеоопрос о переходе Яака Мадисона в Центристскую партию из-за допущенных ошибок

Это решение было принято в связи с выявленными ошибками, которые нарушили стандарты точности и объективности.

„Наша редакция сожалеет о допущенной ошибке и приносит свои извинения Центристской партии, Яаку Мадисону и нашим пользователям“, - заявил главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.

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