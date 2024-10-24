24.10.2024, 11:33
RusDelfi удалил видеоопрос о переходе Яака Мадисона в Центристскую партию из-за допущенных ошибок
ФОТО: | Delfi Meedia
Видеоопрос, опубликованный на портале RusDelfi 12 августа 2024 года, касающийся перехода политика Яака Мадисона в Центристскую партию, был удален.
Это решение было принято в связи с выявленными ошибками, которые нарушили стандарты точности и объективности.
„Наша редакция сожалеет о допущенной ошибке и приносит свои извинения Центристской партии, Яаку Мадисону и нашим пользователям“, - заявил главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.