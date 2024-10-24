Politico: против приема Украины в НАТО выступают семь стран

Ключевые противники приглашения — США и Германия. Ранее официальные лица в этих странах, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, публично заявляли, что выступают против этого, пишет Медуза.

Также приглашать Украину не хотят Венгрия и Словакия, нынешние лидеры которых имеют наиболее лояльную среди всех стран Запада позицию по отношению к России.

Три других страны, выступающих против приглашения Киеву — Бельгия, Словения и Испания. По словам источника Politico, пока эти страны „прячутся в тени“, но готовы будут высказать свою позицию более публично, если идея получит продвижение.

Официальное приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны — первый пункт „плана победы“ Владимира Зеленского. Президент Украины отмечал, что само вступление в альянс при этом может произойти уже после завершения боевых действий.

Французская газета Le Monde 19 октября писала, что у США больше нет принципиальных возражений против официального приглашения в альянс. По версии источников издания, президент Джо Байден может начать действовать в этом направлении во время переходного периода, если выборы выиграет его соратница по Демократической партии Камала Харрис.

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