Камала Харрис заявила, что считает Дональда Трампа „фашистом“

„Да, считаю, — сказала Харрис. — И также считаю, что людям, которые лучше всего знают его с этой стороны, следует доверять“.

Вероятно она имела в виду бывших высокопоставленных госчиновников, работавших с Трампом и давших ему соответствующую характеристику. Среди них глава аппарата Трампа Джон Келли и генерал Марк Милли, который был главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США во время президентства Трампа.

Трамп, комментируя выступление Харрис, заявил, что у его соперницы „извращенный мозг“ и она все больше „поднимает градус риторики“, написал кандидат в президента США в своей соцсети Truth Social.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

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