ЕС открыл путь к выделению новых миллиардных кредитов Киеву

Совет Евросоюза вскоре после прорыва на переговорах с США о финансировании Украины одобрил планы выделения новых многомиллиардных кредитов Киеву. В принятом советом документе особо подчеркивается, что погашение кредитов будет осуществляться за счет активов российского Центробанка, замороженных после российского вторжения в Украину, и с этой целью проценты от данных активов будут передаваться Киеву в виде финансовой помощи, говорится в сообщении Совета ЕС, обнародованном поздно вечером в среду, 23 октября.

В Евросоюзе в рамках санкций против России с февраля 2022 года заморожено около 210 млрд евро активов ЦБ РФ. Они ежегодно приносят прибыль, составляющую, по оценкам, 2,5-3 млрд евро.

Кредиты за счет суверенных активов России

Незадолго до принятого Евросоюзом решения об очередном финансовом вливании в Украину США объявили, что в рамках согласованного странами „большой семерки“ нового кредита для Киева на общую сумму в 50 млрд долларов, они предоставляют 20 млрд. Эти деньги также выделяются за счет суверенных активов России.

„Украина может получить необходимую ей помощь сейчас, не обременяя налогоплательщиков. Эти кредиты пойдут на поддержку народа Украины, который будет защищать и восстанавливать свою страну“, - говорится в сообщении Белого дома.

Евросоюз ранее выразил готовность внести свою долю в объеме до 35 млрд евро, но министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) теперь заявил, что пока планируется выделить Киеву только 18 млрд. Еще 10 млрд долларов должны предоставить Великобритания, Канада и Япония. Европейский кредит, согласно планам, должен быть перечислен еще до конца текущего года. Максимальный срок погашения кредита - 45 лет.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .