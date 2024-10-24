24.10.2024, 11:02
МНЕНИЕ | Будущее сейчас в руках американцев: как выборы в США повлияют на страны Балтии?
ФОТО: | Scanpix
Американцы не были готовы смириться с выбором между двумя кандидатами-пенсионерами — Трампом, прославившимся своим враньем, и Байденом, чья неспособность связать два слова стала предметом насмешек.
В эстонском обществе вновь поднялся вопрос о том, какой кандидат сможет укрепить отношения с Балтийскими странами и кто из них будет более выгоден для нас в целом. Дискуссия сосредоточена не только на личных качествах кандидатов, но и на их политических позициях, которые для многих до сих пор остаются загадкой. Чтобы внести ясность, следует внимательно присмотреться к основным ценностям и политическому бэкграунд кандидатов.
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