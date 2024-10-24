Мнение
24.10.2024, 11:02

МНЕНИЕ | Будущее сейчас в руках американцев: как выборы в США повлияют на страны Балтии?

 
Димитрий Сазанов
Дональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис
ФОТО: TT NYHETSBYRAN | Scanpix

Американцы не были готовы смириться с выбором между двумя кандидатами-пенсионерами — Трампом, прославившимся своим враньем, и Байденом, чья неспособность связать два слова стала предметом насмешек.

В эстонском обществе вновь поднялся вопрос о том, какой кандидат сможет укрепить отношения с Балтийскими странами и кто из них будет более выгоден для нас в целом. Дискуссия сосредоточена не только на личных качествах кандидатов, но и на их политических позициях, которые для многих до сих пор остаются загадкой. Чтобы внести ясность, следует внимательно присмотреться к основным ценностям и политическому бэкграунд кандидатов.

Несмотря на то, что каждые четыре года в начале ноября мы наблюдаем яркий пример глубоко поляризованного общества, расколотого двухпартийной системой, именно эти президентские выборы по праву можно считать исключительными и особо значимыми. Для европейского наблюдателя такое принятие решений, влияющих на судьбу мира, может казаться кошмаром: многомесячные национальные предвыборные собрания, крайне незначительные разрывы в рейтингах и яростные обвинения со стороны оппонентов. Страна, чье влияние на мировой арене по-прежнему остается решающим, продолжает принимать ключевые решения, изменяющие мировой порядок. Эти особенности предвыборной кампании наглядно демонстрируют напряженную борьбу между прогрессивными и консервативными силами в обществе.

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