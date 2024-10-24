МНЕНИЕ | Будущее сейчас в руках американцев: как выборы в США повлияют на страны Балтии?

В эстонском обществе вновь поднялся вопрос о том, какой кандидат сможет укрепить отношения с Балтийскими странами и кто из них будет более выгоден для нас в целом. Дискуссия сосредоточена не только на личных качествах кандидатов, но и на их политических позициях, которые для многих до сих пор остаются загадкой. Чтобы внести ясность, следует внимательно присмотреться к основным ценностям и политическому бэкграунд кандидатов.