Лига чемпионов: „Барселона“ разгромила „Баварию“, „Атлетико“ неожиданно уступил „Лиллю“, а „Бенфика“ проиграла „Фейеноорду“

„Барселона“ с хет-триком Рафиньи снесла „Баварию“

„Барселона“ захватила инициативу на стадионе „Олимпик Льюис Компанис“ с самой первой минуты, когда Рафинья открыл счёт, переиграв вратаря „Баварии“ Мануэля Нойера. Однако радость каталонского клуба не продлилась долго. На 10-й минуте гол Гарри Кейна, забитый головой, был отменён из-за офсайда, но через восемь минут капитан сборной Англии всё-таки сравнял счёт.

Хозяева поля не сдавались и грамотно ждали своих шансов. На 36-й минуте мяч оказался у Фермину Лопеса, который сделал передачу Роберту Левандовски. Тот лишь протолкнул мяч в пустые ворота. Однако на перерыв „Барселона“ ушла с преимуществом 3:1: на 45-й минуте Рафинья точным ударом с линии штрафной поразил ворота соперника.

В начале второго тайма „Барселона“ продолжила набирать обороты. Спустя чуть больше 10 минут испанский юноша Ламин Ямаль отдал Рафинье филигранную передачу, и бразилец оформил хет-трик, увеличив преимущество своей команды до 4:1. Обе команды продолжали создавать моменты, но счет остался без изменений. „Барселона“ одержала уверенную победу и продолжает выступление в Лиге чемпионов с двумя победами и одним поражением.

Мадридский „Атлетико“ неожиданно уступил „Лиллю“

„Лилль“, сенсационно одолевший „Реал“ в прошлом туре, продолжил свой триумфальный путь, сняв скальп еще одного мадридского клуба — „Атлетико“. Однако начало матча для французов выдалось не самым удачным: 19-летний Усман Туре допустил ужасную обрезку, которая подарила гол Альваресу.

Во втором тайме Усман Туре не вышел на поле, и „Лилль“ сумел перевернуть ход матча в свою пользу. Камбэк начался с гола Жегрова, который был выгодно усилен рикошетом от Хименеса. Джонатан Дэвид, выйдя на замену, забил дважды и окончательно отправил „Атлетико“ в нокдаун — 3:1. Мадридцы, набрав всего 3 очка, остаются за пределами зоны плей-офф, в то время как „Лилль“ с 6 очками чувствует себя довольно комфортно.

„Бенфика“ проиграла „Фейеноорду“