Лига чемпионов: „Барселона“ разгромила „Баварию“, „Атлетико“ неожиданно уступил „Лиллю“, а „Бенфика“ проиграла „Фейеноорду“
В Лиге чемпионов прошли очередные матчи 3-го тура.
„Барселона“ с хет-триком Рафиньи снесла „Баварию“
„Барселона“ захватила инициативу на стадионе „Олимпик Льюис Компанис“ с самой первой минуты, когда Рафинья открыл счёт, переиграв вратаря „Баварии“ Мануэля Нойера. Однако радость каталонского клуба не продлилась долго. На 10-й минуте гол Гарри Кейна, забитый головой, был отменён из-за офсайда, но через восемь минут капитан сборной Англии всё-таки сравнял счёт.
Хозяева поля не сдавались и грамотно ждали своих шансов. На 36-й минуте мяч оказался у Фермину Лопеса, который сделал передачу Роберту Левандовски. Тот лишь протолкнул мяч в пустые ворота. Однако на перерыв „Барселона“ ушла с преимуществом 3:1: на 45-й минуте Рафинья точным ударом с линии штрафной поразил ворота соперника.
В начале второго тайма „Барселона“ продолжила набирать обороты. Спустя чуть больше 10 минут испанский юноша Ламин Ямаль отдал Рафинье филигранную передачу, и бразилец оформил хет-трик, увеличив преимущество своей команды до 4:1. Обе команды продолжали создавать моменты, но счет остался без изменений. „Барселона“ одержала уверенную победу и продолжает выступление в Лиге чемпионов с двумя победами и одним поражением.
Мадридский „Атлетико“ неожиданно уступил „Лиллю“
„Лилль“, сенсационно одолевший „Реал“ в прошлом туре, продолжил свой триумфальный путь, сняв скальп еще одного мадридского клуба — „Атлетико“. Однако начало матча для французов выдалось не самым удачным: 19-летний Усман Туре допустил ужасную обрезку, которая подарила гол Альваресу.
Во втором тайме Усман Туре не вышел на поле, и „Лилль“ сумел перевернуть ход матча в свою пользу. Камбэк начался с гола Жегрова, который был выгодно усилен рикошетом от Хименеса. Джонатан Дэвид, выйдя на замену, забил дважды и окончательно отправил „Атлетико“ в нокдаун — 3:1. Мадридцы, набрав всего 3 очка, остаются за пределами зоны плей-офф, в то время как „Лилль“ с 6 очками чувствует себя довольно комфортно.
„Бенфика“ проиграла „Фейеноорду“
Уже до перерыва нидерландцы удвоили свое преимущество. Чемпион мира Отаменди допустил ошибку в обороне, неудачно сыграв в ситуации с офсайдом, что позволило Миламбо легко уйти от опеки и забить гол.
После перерыва Актюркоглу подарил „Бенфике“ надежду на камбэк, но этого не произошло. Миламбо, забив два гола в компенсированное время, закрепил победу „Фейеноорда“ со счетом 3:1. Теперь обе команды имеют по 6 очков в группе.
Что еще?
Английский гранд „Ливерпуль“ одержал свою третью победу в Лиге чемпионов, обыграв „РБ Лейпциг“ на выезде со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит Дарвином Нуньесом на 27-й минуте.
Другой английский клуб, „Манчестер Сити“, устроил разгром „Спарте“ из Праги на своем стадионе. Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря голу Фила Фодена. Во втором тайме дважды отличился Эрлинг Холанд, а также по одному голу добавили Матеус Нунес и Джон Стоунз. „Сити“ продолжает свое выступление в Лиге чемпионов с двумя победами и одной ничьей.
Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 23 октября:
„Аталанта“ (Италия) — „Селтик“ (Шотландия) — 0:0
„Брест“ (Франция) — „Байер“ (Германия) — 1:1
„Ред Булл Зальцбург“ (Австрия) — „Динамо“ Загреб (Хорватия) — 0:2
„Бенфика“ (Португалия) — „Фейеноорд“ (Нидерланды) — 1:3
„Атлетико“ Мадрид (Испания) — „Лилль“ (Франция) — 1:3
„РБ Лейпциг“ (Германия) — „Ливерпуль“ (Англия) — 0:1
„Барселона“ (Испания) — „Бавария“ (Германия) — 4:1
„Янг Бойз“ (Швейцария) — „Интер“ (Италия) — 0:1
„Манчестер Сити“ (Англия) — „Спарта“ Прага (Чехия) — 5:0
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