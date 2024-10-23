Правда ли, что Майе Санду диагностировали шизофрению?

Первым сенсационное сообщение о Санду опубликовал 17 октября портал curentmd.com. Автором статьи значится некий Флорин Кэлинеску, судя по тексту заметки, проживающий в Румынии. „Проверено“ не удалось обнаружить известных журналистов с этим именем. Зато его носит популярный актёр, в 2024 году заявлявший, что хочет баллотироваться на пост румынского президента. Никакого отношения к статье он, судя по всему, не имеет.

Предполагаемое медицинское заключение распространилось по соцсетям незадолго до выборов президента Молдовы. По инициативе Санду, баллотировавшейся на второй срок, в тот же день прошёл референдум о закреплении в Конституции курса на евроинтеграцию страны. Определить нового главу государства в первом туре не удалось — Санду набрала 42,49% голосов, второе место занял социалист Александр Стояногло с 25,95%. По вопросу евроинтеграции мнение пришедших на участки молдаван разделилось почти поровну: 50,38% проголосовали за, 49,62% — против.

В новостях со ссылкой на молдавское издание curentmd.com сообщалось, что некий доверенный контакт редакции на правах анонимности рассказал о регулярном лечении президента Молдовы Майи Санду в элитной клинике в Вене. По словам источника, осенью 2021 года он тоже лечился в этом учреждении, где завёл приятельские отношения с неким доктором Кацем из Одессы. Последний сообщил, что в клинике регулярно обследуются важные персоны, в том числе главы государств, В частности, утверждал Кац, от шизофрении и панических атак там тайно лечилась Санду, избранная президентом Молдовы в конце 2020 года. В доказательство автор заметки на curentmd.com приводит копию заключения психиатра Томаса Ротмунда из клиники Döbling в Вене о состоянии политика. Там же содержатся и рекомендации по приёму лекарств.

До 17 октября на curentmd.com практически не ссылались ни молдавские, ни румынские СМИ. На нынешнем хостинге портал работает с 2021 года, материалы издания начали выходить годом ранее. Судя по хронологии публикаций, сайт, некогда активно заполнявшийся, до публикации о шизофрении у Санду в последний раз размещал новости в июле 2022 года, после чего был заброшен. Старые иллюстрации к новостям сегодня недоступны.

„Проверено“ не нашло признаков распространения инсайда о психиатрическом заболевании Санду в авторитетных молдавских и румынских СМИ, там также не приведено каких-либо дополнительных подтверждений этих данных. Ранее о каких-либо серьёзных проблемах политика с ментальным здоровьем не сообщалось.

Мы также изучили официальный сайт венской клиники Döbling и не обнаружили там упоминаний родившегося в Одессе врача по фамилии Кац. Что касается психиатра Томаса Ротмунда, якобы выдавшего заключение, то такой специалист действительно состоит в штате учреждения — правда, в качестве номера его факса на разошедшемся по Telegram-каналам документе использовано изменённое окончание его второго номера телефона.

В разговоре с „Проверено“ доктор Ротмунд заявил: „Отчёт фальшивый и составлен не мной. Я лично не знаком с упомянутой дамой. Сразу бросается в глаза некорректный с точки зрения медицины и неродной для автора немецкий язык. Текст не соответствует моим диагностическим и терапевтическим стандартам. Упомянутое лекарство, содержащее литий и антидепрессант СИОЗС, также не является общепринятой терапией при шизофрении. Подпись на бумаге не моя. Моя печать не использовалась. Откуда взялась подделка и кто мог её распространить, я не знаю“.

Таким образом, новость о диагнозе Санду не имеет под собой реальных оснований и базируется на поддельном медицинском отчёте. После публикации на ранее заброшенном малоизвестном новостном сайте она распространилась через русскоязычные Telegram-каналы. Скорее всего, фейк был подготовлен с целью дискредитации Санду в преддверии президентских выборов.

Итог: Фейк